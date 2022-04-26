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Мексиканское куриное рагу – готовится за 30 минут, понравится всей семье

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 апреля, 17:22
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Мексиканское – значит, нужно не жалеть острых специй и добавить консервированную кукурузу. На гарнир отварите рис
Мексиканское куриное рагу
Мексиканское куриное рагу / Фото: www.mashed.com

Рецептов с куриным филе для быстрого ужина тысячи, очень сочным оно получается, если обжарить во взбитых яичных белках.

Попробуйте мексиканское куриное рагу, которое готовится в одной сковороде буквально за 30 минут. Кроме филе, нужны консервированная кукуруза и томаты в собственном соку. Если есть свежие, возьмите их.

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Подавайте с нарезанным лимоном и кинзой, на гарнир можно отварить рис. Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

Мексиканское куриное рагу

Мексиканское куриное рагу
Мексиканское куриное рагу / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 шт. лук, болгарский перец;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. смеси порошка чили, паприки;
  • по ½ ч. л. тмина, орегано, молотого кориандра;
  • 2 куриных филе, нарезанные кубиками;
  • 1 банка консервированных помидоров;
  • 1 стакан куриного бульона – по желанию;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • соль, перец.

Если предпочитаете ужин без мяса, приготовьте рагу из фасоли и кукурузы. Как это сделать – смотрите здесь.

Как приготовить:

  1. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде.
  2. Обжарьте лук и перец около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, постоянно помешивая. Добавьте специи и готовьте около 2 минут.
  3. Добавьте нарезанную кубиками курицу и готовьте около 3 минут.
  4. Влейте консервированные помидоры и куриный бульон, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до минимума и тушите 15 минут.
  5. Добавьте кукурузу, соль и перец по вкусу, тушите 5 минут.
  6. Подавайте с рисом, лимоном, нарезанной кинзой.

На видео смотрите, как приготовить это мексиканское куриное рагу.

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Здесь рецепт для мультиварки, в ней приготовить очень вкусное рагу из свинины.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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