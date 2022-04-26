Мексиканское куриное рагу – готовится за 30 минут, понравится всей семье

Рецептов с куриным филе для быстрого ужина тысячи, очень сочным оно получается, если обжарить во взбитых яичных белках.
Попробуйте мексиканское куриное рагу, которое готовится в одной сковороде буквально за 30 минут. Кроме филе, нужны консервированная кукуруза и томаты в собственном соку. Если есть свежие, возьмите их.
Подавайте с нарезанным лимоном и кинзой, на гарнир можно отварить рис. Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.
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Мексиканское куриное рагу
Ингредиенты:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- по 1 шт. лук, болгарский перец;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. смеси порошка чили, паприки;
- по ½ ч. л. тмина, орегано, молотого кориандра;
- 2 куриных филе, нарезанные кубиками;
- 1 банка консервированных помидоров;
- 1 стакан куриного бульона – по желанию;
- 150 г консервированной кукурузы;
- соль, перец.
Если предпочитаете ужин без мяса, приготовьте рагу из фасоли и кукурузы. Как это сделать – смотрите здесь.
Как приготовить:
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде.
- Обжарьте лук и перец около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, постоянно помешивая. Добавьте специи и готовьте около 2 минут.
- Добавьте нарезанную кубиками курицу и готовьте около 3 минут.
- Влейте консервированные помидоры и куриный бульон, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до минимума и тушите 15 минут.
- Добавьте кукурузу, соль и перец по вкусу, тушите 5 минут.
- Подавайте с рисом, лимоном, нарезанной кинзой.
На видео смотрите, как приготовить это мексиканское куриное рагу.
Здесь рецепт для мультиварки, в ней приготовить очень вкусное рагу из свинины.