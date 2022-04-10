Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без выпечки

Жарим до корочки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Меню на Пасху-2022 – список блюд, которые должны быть на столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме обязательной пасхальной выпечки и яиц, нужно запечь мясо, сделать домашнюю колбасу. Очень кстати будут овощи и овощные салаты
Меню на Пасху-2022
Меню на Пасху-2022 / Фото: unsplash.com

Пасха – очень важный праздник даже для тех, кто не считает себя человеком верующим. В 2022 году этот светлый день выпал на 24 апреля.

Главные гастрономические атрибуты – паски и крашеные яйца. Затем – мясо в самых разных исполнениях. Ниже список блюд, которые должны украшать пасхальный стол.

Реклама

Выпечка

Выбирайте для пасхальной выпечки только качественные ингредиенты
Выбирайте для пасхальной выпечки только качественные ингредиенты / Фото: pexels.com/polina kovaleva

Сюда отнесем все – куличи, паски, творожные пасхи без выпечки. Пожалуй, самый сложный вкусный элемент праздника.

Существует масса рецептов пасхальной выпечки, каждый из них особенный по-своему. Хозяйки сходятся в одном, чтобы вы не выбрали.

Реклама

Нужно четко следовать рецепту, использовать качественные продукты, которые должны быть комнатной температуры ну и хорошее настроение.

Творожные пасхи хоть требуют меньших затрат сил, но им нужно время, чтобы сформироваться. Учитывайте это, если задумали приготовить их.

Интересный рецепт закарпатской паски с медом найдете здесь.

Реклама

Яйца

Для пасхальных яиц используйте натуральные красители
Для пасхальных яиц используйте натуральные красители / Фото: Depositphotos

Еще один важный символ праздника. Кто-то использует специальные наклейки, кто-то не ленится и использует красители.

Здесь понятно, что правильней и символичней, если это будут натуральные красители – каркаде, луковая шелуха, свекольный сок или куркума.

Чтобы пасхальные яйца симпатично лежали на тарелке, старайтесь выбирать их одинаковой формы.

Запеченное мясо, буженина, домашняя ветчина

Хорошо разморозьте мясо перед тем, как запекать
Хорошо разморозьте мясо перед тем, как запекать / Фото: Depositphotos

Понятно, что нужно хорошее мясо и желательно, чтобы с наименьшим присутствием жира.

Правила для сочного мяса следующие – оно должно хорошо разморозиться и побыть при комнатной температуре минимум 30 минут.

Начинайте запекать буженину при 150-ти градусах, потом увеличивайте температуру. Так оно будет постепенно прогреваться и запекаться.

5 главных правил для сочной ветчины и буженины читайте здесь.

Домашняя колбаса

Сливки или сливочное масло в фарше для колбасы сделает ее сочнее
Сливки или сливочное масло в фарше для колбасы сделает ее сочнее / Фото: Depositphotos

Наша гордость, старательные хозяйки обязательно приготовят несколько колечек колбасы на Пасху.

Здесь тоже есть несколько советов: кишки, кроме того, что хорошо промываются, замачиваются на полчаса в теплой воде.

К фаршу добавьте нарезанное сливочное масло или сливки, это нужно для сочности. А ароматней получится колбаса, если добавить свежий чеснок и свежемолотый черный перец.

Холодец и обязательно с домашним хреном

Холодец нужно варить на очень медленном огне
Холодец нужно варить на очень медленном огне / Фото: Depositphotos

Тоже затратное по времени блюдо, требующее мастерства. Варить бульон нужно больше шести часов и на очень медленном огне.

Если бульон будет бурлить, то холодец получится непрозрачным. Когда сварится, не нужно процеживать его сразу же, пусть настоится.

Овощи, овощные салаты

Пасхальные салаты заправляйте растительным маслом
Пасхальные салаты заправляйте растительным маслом / Фото: Depositphotos

При таком разнообразии мясных и жирных блюд без овощей никак.

Это может быть просто нарезка из огурцов, перца и помидоров. Могут быть и разные овощные салаты или салаты с квашеной капустой.

Старайтесь заправлять их все-таки растительным маслом или соусами на основе масле, а не майонезом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Секреты свежести
Как хранить цветную капусту?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Узнать рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Весов
Узнать блюдо
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Контроль качества
Проверить разрыхлитель теста
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашние чипсы
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять