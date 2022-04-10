Меню на Пасху-2022 – список блюд, которые должны быть на столе

Кроме обязательной пасхальной выпечки и яиц, нужно запечь мясо, сделать домашнюю колбасу. Очень кстати будут овощи и овощные салаты

Меню на Пасху-2022 / Фото: unsplash.com

Пасха – очень важный праздник даже для тех, кто не считает себя человеком верующим. В 2022 году этот светлый день выпал на 24 апреля.

Главные гастрономические атрибуты – паски и крашеные яйца. Затем – мясо в самых разных исполнениях. Ниже список блюд, которые должны украшать пасхальный стол.

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Выпечка

Выбирайте для пасхальной выпечки только качественные ингредиенты / Фото: pexels.com/polina kovaleva

Сюда отнесем все – куличи, паски, творожные пасхи без выпечки. Пожалуй, самый сложный вкусный элемент праздника.

Существует масса рецептов пасхальной выпечки, каждый из них особенный по-своему. Хозяйки сходятся в одном, чтобы вы не выбрали.

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Нужно четко следовать рецепту, использовать качественные продукты, которые должны быть комнатной температуры ну и хорошее настроение.

Творожные пасхи хоть требуют меньших затрат сил, но им нужно время, чтобы сформироваться. Учитывайте это, если задумали приготовить их.

Интересный рецепт закарпатской паски с медом найдете здесь.

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Яйца

Для пасхальных яиц используйте натуральные красители / Фото: Depositphotos

Еще один важный символ праздника. Кто-то использует специальные наклейки, кто-то не ленится и использует красители.

Здесь понятно, что правильней и символичней, если это будут натуральные красители – каркаде, луковая шелуха, свекольный сок или куркума.

Чтобы пасхальные яйца симпатично лежали на тарелке, старайтесь выбирать их одинаковой формы.

Запеченное мясо, буженина, домашняя ветчина

Хорошо разморозьте мясо перед тем, как запекать / Фото: Depositphotos

Понятно, что нужно хорошее мясо и желательно, чтобы с наименьшим присутствием жира.

Правила для сочного мяса следующие – оно должно хорошо разморозиться и побыть при комнатной температуре минимум 30 минут.

Начинайте запекать буженину при 150-ти градусах, потом увеличивайте температуру. Так оно будет постепенно прогреваться и запекаться.

5 главных правил для сочной ветчины и буженины читайте здесь.

Домашняя колбаса

Сливки или сливочное масло в фарше для колбасы сделает ее сочнее / Фото: Depositphotos

Наша гордость, старательные хозяйки обязательно приготовят несколько колечек колбасы на Пасху.

Здесь тоже есть несколько советов: кишки, кроме того, что хорошо промываются, замачиваются на полчаса в теплой воде.

К фаршу добавьте нарезанное сливочное масло или сливки, это нужно для сочности. А ароматней получится колбаса, если добавить свежий чеснок и свежемолотый черный перец.

Холодец и обязательно с домашним хреном

Холодец нужно варить на очень медленном огне / Фото: Depositphotos

Тоже затратное по времени блюдо, требующее мастерства. Варить бульон нужно больше шести часов и на очень медленном огне.

Если бульон будет бурлить, то холодец получится непрозрачным. Когда сварится, не нужно процеживать его сразу же, пусть настоится.

Овощи, овощные салаты

Пасхальные салаты заправляйте растительным маслом / Фото: Depositphotos

При таком разнообразии мясных и жирных блюд без овощей никак.

Это может быть просто нарезка из огурцов, перца и помидоров. Могут быть и разные овощные салаты или салаты с квашеной капустой.

Старайтесь заправлять их все-таки растительным маслом или соусами на основе масле, а не майонезом.