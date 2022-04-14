3 пасхальных закуски, они недорогие и готовятся просто

Это горячие шампиньоны с сыром, их можно подавать с чесночными гренками, нежный паштет из куриной печени и фаршированные яйца

Бюджетные закуски на Пасху / Фото: Depositphotos

Кроме традиционных пасхальных блюд, без которых праздничный стол не состоится, можно разнообразить его красивыми и бюджетными закусками.

Шампиньоны фаршируются твердым сыром с медом, яйца – желтками с горчицей, а в нежный куриный паштет нужно добавить немного сливок и белого вина.

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Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Крупные шампиньоны – 16 шт.

Жидкий мед – 100 г

Твердый сыр – 400 г

Оливковое масло

Соль, перец

Как приготовить:

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Разогрейте духовку до 180 градусов. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч. л. сыра. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10 минут. Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

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Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Яйца – 6 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Соль, перец, паприка – по вкусу

Листья петрушки – 12 шт.

Как приготовить:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

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Нежный паштет из куриной печени

Паштет печеночный: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Сливочное масло – 150 г

Крупная сладкая луковица

3-4 дольки чеснока

Белое сухое вино – 150 мл

Жирные сливки – 100 мл

Оливковое масло

Соль, перец

Немного мускатного ореха

Как приготовить:

На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

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