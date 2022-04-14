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3 пасхальных закуски, они недорогие и готовятся просто

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 апреля, 12:08
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Это горячие шампиньоны с сыром, их можно подавать с чесночными гренками, нежный паштет из куриной печени и фаршированные яйца
Бюджетные закуски на Пасху
Бюджетные закуски на Пасху / Фото: Depositphotos

Кроме традиционных пасхальных блюд, без которых праздничный стол не состоится, можно разнообразить его красивыми и бюджетными закусками.

Шампиньоны фаршируются твердым сыром с медом, яйца – желтками с горчицей, а в нежный куриный паштет нужно добавить немного сливок и белого вина.

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Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом
Фаршированные грибы с сыром и медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Крупные шампиньоны – 16 шт.
  • Жидкий мед – 100 г
  • Твердый сыр – 400 г
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
  3. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч. л. сыра.
  4. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10 минут.
  5. Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

Здесь узнаете, как быстро замариновать шампиньоны и получить отличную закуску.

Фаршированные яйца с горчицей

Фаршированные яйца на Пасху
Фаршированные яйца на Пасху / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • Яйца – 6 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • Листья петрушки – 12 шт.

Как приготовить:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
  4. Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.

Как покрасить яйца в патриотических цветах – узнаете здесь.

Нежный паштет из куриной печени

Паштет печеночный: рецепт с фото
Паштет печеночный: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Крупная сладкая луковица
  • 3-4 дольки чеснока
  • Белое сухое вино – 150 мл
  • Жирные сливки – 100 мл
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • Немного мускатного ореха

Как приготовить:

  1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно.
  2. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной.
  3. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
  4. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
  5. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
  6. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

Рецепт паштета из скумбрии читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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