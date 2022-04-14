3 пасхальных закуски, они недорогие и готовятся просто

Кроме традиционных пасхальных блюд, без которых праздничный стол не состоится, можно разнообразить его красивыми и бюджетными закусками.
Шампиньоны фаршируются твердым сыром с медом, яйца – желтками с горчицей, а в нежный куриный паштет нужно добавить немного сливок и белого вина.
Фаршированные грибы с сыром и медом
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Ингредиенты:
- Крупные шампиньоны – 16 шт.
- Жидкий мед – 100 г
- Твердый сыр – 400 г
- Оливковое масло
- Соль, перец
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
- Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч. л. сыра.
- Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10 минут.
- Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.
Здесь узнаете, как быстро замариновать шампиньоны и получить отличную закуску.
Фаршированные яйца с горчицей
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- Листья петрушки – 12 шт.
Как приготовить:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
- Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки и сразу же подавать.
Как покрасить яйца в патриотических цветах – узнаете здесь.
Нежный паштет из куриной печени
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Сливочное масло – 150 г
- Крупная сладкая луковица
- 3-4 дольки чеснока
- Белое сухое вино – 150 мл
- Жирные сливки – 100 мл
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Немного мускатного ореха
Как приготовить:
- На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно.
- Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной.
- Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
- Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
- Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.