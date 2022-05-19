Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как в детстве

Польская кухня

Десерт Королевы

Блины из картошки

Чай из сирени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Мгновенные пирожки без муки и замеса – для начинки возьмите вареные яйца

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 09:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хотя начинка может быть абсолютно любой, но готовой. К вареным яйцам в этом рецепте добавляются зеленый лук и немного сливочного масла
Пирожки с яичной начинкой, рецепт без муки
Пирожки с яичной начинкой, рецепт без муки / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Они замешиваются на манке и молоке. Кстати, наш любимый манник тоже можно приготовить без муки и яиц.

Для этих пирожков яйца нужны. Они отварятся, нарежутся или натрутся и соединятся с зеленью – это начинка. Начинка может быть самой разной, но если это фарш, то его предварительно обжарьте.

Реклама

Когда основа для теста будет готова, ее нужно немного остудить. Алена Митрофанова советует помочь тесту это сделать, помешивая массу венчиком. Так можно избежать появления на манке корочки.

Пирожки без муки с яичной начинкой

Пирожки без муки с яичной начинкой
Пирожки без муки с яичной начинкой / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

Реклама
  • 120 г манки;
  • 500 мл молока;
  • 1 ч. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 3 вареных яйца;
  • пучок зеленого лука;
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • соль манка и мука – для обвалки.

Как приготовить:

  1. В манку налить молоко, добавить соль и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, помешивая венчиком, до густого состояния. Когда каша будет остывать, нужно периодически помешивать, чтоб не образовалась корочка.
  2. Яйца нарезать или натереть, соединить с растопленным сливочным маслом. Посолить и перемешать.
  3. Сформировать пирожки и обвалять в манке.
  4. Жарить на разогретом масле до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.

Подробней, как формировать пирожки без муки, смотрите в видео.

Реклама

Обязательно попробуйте на ужин простое куриное суфле, мука для него тоже не понадобится.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Не каждый знает
Блюда из одуванчиков
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить мясо в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить грибы?
Узнать
Контроль качества
Как проверить воду?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Подборка блюд
Что приготовить из сосисок
Рецепты

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять