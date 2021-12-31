"Мимоза" на Новый год – рецепты с сардинами и красной рыбой

Несмотря на огромный ассортимент современных новогодних салатов, оливье в разных вариациях и "Мимоза" часто оказываются на столе.
Ведь, по сути, Новый год – это для многих главный повод приготовить, в частности, "Мимозу".
Традиционно она готовится из консервированной рыбы с обязательным добавлением тертого сливочного масла.
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Это проверенные редакцией рецепты. Для "Мимозы" с сардинами нужен твердый сыр. Другой салат готовится с слабосоленой красной рыбой.
"Мимоза" с красной рыбой
Ингредиенты:
- 200 г красной рыбы;
- 3 яйца;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- половина луковицы;
- 50 г сыра;
- 70 г майонеза.
Как приготовить:
- Отдельно натереть вареные желтки и белки, сыр, картофель и морковь. Лук нарезать полукольцами.
- Сформировать салат слоями: картофель, майонез, желтки, майонез, лук, майонез, сыр, майонез, белки, майонез, морковь, майонез.
- Украсить слайсами из красной рыбы.
Новогодний салат "Снежинка" с креветками – заправляется майонезом, украшается красной икрой
"Мимоза" с сардинами
Ингредиенты:
- 3 средних отварных картофеля;
- 1 большая отварная морковь;
- 4 отварных яйца;
- 1 банка сардин;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. уксуса для маринования лука;
- 250 мл майонеза;
- 100 г твердого сыра.
Как приготовить:
- Лук мелко нарезать и замариновать в 1 ст. л. уксуса и кипятке на 20 минут.
- Все овощи натереть на терке. Желтки и белки натереть отдельно.
- Собрать салат солями: картофель, майонез, рыба, лук, морковь, майонез, белки, майонез, сыр, майонез.
- Украсить тертыми желтками.
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