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Миндальное молоко в домашних условиях – базовый рецепт и три новых вкуса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 мая, 11:03
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Для базового рецепта на пол-литра молока нужно сто граммов миндаля. А новые вкусовые оттенки получаем с помощью какао, цедры апельсина, кураги и куркумы
Миндальное молоко в домашних условиях
Миндальное молоко в домашних условиях / Фото: Getty Images

В домашних условиях можно очень разносторонне экспериментировать. Например, сделать быстрый кукурузный хлеб или приготовить пол-литра миндального молока.

Именно в его пользу многие сегодня отказываются от коровьего. Миндальное молоко сладковато на вкус, поэтому в базовый рецепт нужно добавить щепотку морской соли. Соль уравновесит ненужную сладость.

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Но на этом потенциал растительного молока не заканчивается. С помощью замороженных ягод, меда, куркумы, кураги, какао и цедры апельсина можно получить миндальное молоко самых неожиданных вкусов.

Рецепты нашли на канале Maria Nevelson.

Как сделать миндальное молоко – базовый рецепт

Миндаль нужно залить водой и оставить на 6-8 часов
Миндаль нужно залить водой и оставить на 6-8 часов / Фото: freepik.com

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Нужно сто граммов миндаля, пол-литра чистой воды и щепотка соли, желательно, чтобы она была морской.

Орехи залейте водой и оставьте на 6-8 часов. Затем воду нужно слить, хорошо промыть орехи и выложить в чашу блендера.

К орехам влейте 500 миллилитров чистой воды и добавьте щепотку морской соли. Взбивайте две минуты. Теперь молоко нужно процедить через несколько слоев марли в емкость с крышкой.

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Итак, у вас получилось базовое миндальное молоко, которое можно превратить в миндальное молоко с разными вкусами.

Клубнично-розмариновое. Для него нужно 200 граммов замороженной или свежей ягоды, чайная ложка кленового сиропа или меда и немного розмарина.

Все ингредиенты выложите в блендер и залейте базовым миндальным молоком. Взбейте до однородности и перелейте в емкость с крышкой.

Золотое миндальное молоко. К базовому нужно добавить ванилин или каплю ванили, две штуки вымытой кураги, зернышко кардамона и половину чайной ложки куркумы. Все это пробейте в блендере.

Миндальное молоко апельсин-какао. Для него нужно две столовых ложки какао, корица, мускатный орех и гвоздика – по очень маленькой щепотке.

Все это залейте миндальным молоком в блендере и добавьте по чайной ложке цедры апельсина и меда. Хорошо пробейте.

Любое миндальное молоко храните в холодильнике в закрытых емкостях.

Попробуйте приготовить питу на сковороде, как это сделать – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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