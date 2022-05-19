Многослойный сырный пирог на завтрак – используем моцареллу или сулугуни

Тесто замешивается на сметане, делится на пять частей и тонко раскатывается. Между его слоями будет тертый сыр

Пирог с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/narisovano/

Когда в выпечке есть сыр, ваш завтрак будет сопровождаться приятной тягучестью и сливочным ароматом. Сытные завтраки – это пироги с сыром.

В том, рецепт которого ниже, используется моцарелла или сулугуни на выбор. Пирог формуется из теста, которое чередуется с тертым сыром. Время выпекания этого завтрака 25-30 минут.

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Рецепт нашли на странице фудблогера narisovano.

Сырный пирог

Сырный пирог / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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2 шт. яйца;

320 г муки;

2 ч. л. соли;

250 г сметаны;

80 г подсолнечного масла;

250 г моцареллы или сулугуни;

1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

Муку смешать с солью, разрыхлителем. Яйца взбить, добавить сметану и растительное масло, перемешать. Всыпать муку, замесить эластичное тесто. Разделить на 5 частей, раскатать. Сыр натереть распределить между слоями теста, укладывая их друг на друга, скрепить края. Выпекать в разогретой до 180 градусов 25-30 минут.

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