Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Блюдо на костре

Полезный завтрак

Глазурь для паски

Сочная курица

Десерт королевы

Как варить гречку
СЕГОДНЯ Еда

Молочный суп на завтрак – используем не вермишель, а затирку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 07:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие помнят такой завтрак из детства. Огромный плюс, что затирка не разбухнет, и вы получите действительно суп, а не кашу
Молочный суп с затиркой на завтрак
Молочный суп с затиркой на завтрак / Фото: instagram.com/home_stories.nt

Молочный суп – один из самых древнейших, которые придумало человечество. Сегодня его готовят с вермишелью, добавляют зажарку и даже овощи.

Этот рецепт максимально домашний, для него нужна затирка. То есть смесь из слегка обжаренной муки, яйца, соли и воды.

Реклама

Сама затирка делается с помощью вилки и, что самое главное, она не разваривается в молоке.

Суп может быть максимально молочным, а можно развести молоко кипяченой водой в пропорции 1:1.

Фудблогер Калнина Наталья предпочитает соленый молочный суп, но если любите сладкий, добавляйте сахар по вкусу.

Реклама

Молочный суп с затиркой

Молочный суп с затиркой
Молочный суп с затиркой / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

  • молоко, вода – по 750 мл;
  • соль, сахар.

Для затирки:

Реклама
  • яйцо;
  • мука – 100 г,
  • вода – 2-3 ст. л.;
  • соль.

Как приготовить:

  1. В сухой сковороде обжарить муку до легкого изменения цвета. Яйцо перемешать с солью и добавить муку. Перетереть вилкой до образования крошек. Если нужно, добавьте воду.
  2. В кастрюле соединить воду и молоко в пропорции 1:1. Немного подсолить и довести до кипения.
  3. Добавить затирку и варить до готовности 5-7 минут. Перед самым окончанием добавить сливочное масло.

Насколько быстро готовится этот суп увидите в видео ниже.

Если любите творог и сыр, приготовьте к завтраку эти лепешки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Контроль качества
Как проверить мед?
Узнать
Лайфхак недели
Как варить кофе без турки
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять