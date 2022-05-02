Молочный суп на завтрак – используем не вермишель, а затирку

Многие помнят такой завтрак из детства. Огромный плюс, что затирка не разбухнет, и вы получите действительно суп, а не кашу

Молочный суп с затиркой на завтрак / Фото: instagram.com/home_stories.nt

Молочный суп – один из самых древнейших, которые придумало человечество. Сегодня его готовят с вермишелью, добавляют зажарку и даже овощи.

Этот рецепт максимально домашний, для него нужна затирка. То есть смесь из слегка обжаренной муки, яйца, соли и воды.

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Сама затирка делается с помощью вилки и, что самое главное, она не разваривается в молоке.

Суп может быть максимально молочным, а можно развести молоко кипяченой водой в пропорции 1:1.

Фудблогер Калнина Наталья предпочитает соленый молочный суп, но если любите сладкий, добавляйте сахар по вкусу.

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Молочный суп с затиркой

Молочный суп с затиркой / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

молоко, вода – по 750 мл;

соль, сахар.

Для затирки:

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яйцо;

мука – 100 г,

вода – 2-3 ст. л.;

соль.

Как приготовить:

В сухой сковороде обжарить муку до легкого изменения цвета. Яйцо перемешать с солью и добавить муку. Перетереть вилкой до образования крошек. Если нужно, добавьте воду. В кастрюле соединить воду и молоко в пропорции 1:1. Немного подсолить и довести до кипения. Добавить затирку и варить до готовности 5-7 минут. Перед самым окончанием добавить сливочное масло.

Насколько быстро готовится этот суп увидите в видео ниже.

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