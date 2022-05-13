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Молодая картошка с маком – старинный рецепт из Виннитчины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 мая, 11:16
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Кроме этой области, мак в картофель добавляли в Подолье. Блюдо можно заправлять растительным маслом с чесноком или шкварками
Молодая картошка с маком - рецепт украинской кухни
Молодая картошка с маком - рецепт украинской кухни

Продолжаем знакомиться с рецептами, собранными Зинаидой Клиновецкой в книге "Блюда и напитки в Украине". Мы публиковали рецепт борща по-бахмачски с фасолью.

А вот молодой картофель с маком – это блюдо Винницкой области. На сайте yizhakultura.com рассказывают, что чаще мак использовался зимой для старого картофеля. Его растирали и вмешивали к пюре.

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Для молодой картошки мак нужно обжарить на сухой сковороде, затем в этой же сковороде приготовить шкварки или подогреть растительное масло и заправить блюдо.

Молодая картошка с маком

Ингредиенты:

  • молодая картошка – 1 кг;
  • мак – 50 г;
  • соленое сало – 65 г или подсолнечное масло – 30 мл;
  • чеснок – 5 мелких или 2 больших зубчика;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Почищенную и вымытую картошку залить холодной водой, посолить и варить около десяти минут. Сухую сковороду хорошо разогреть и всыпать мак. Обжарить две-три минуты на сильном огне. Пересыпать на тарелку.
  2. На этой же сковороде обжарить сало.
  3. С картошки слить воды и добавить в сковороду со шкварками или разогретым маслом. Обжарить до золотистой корочки три-четыре минуты.
  4. Добавить рубленый чеснок, перец и мак.
  5. Встряхнуть картофель на сковороде или осторожно перемешать.

Обязательно попробуйте юшку с перловкой и сушеными грибами, это тоже старинный рецепт украинской кухни.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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