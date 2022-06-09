Молодая картошка в духовке – как добиться хрустящей корочки и простой рецепт

Теперь мы знаем, что молодой картофель любят не только у нас, его готовят на Канарах. Получается он у них морщинистым в прямом смысле слова, так как готовится с большим количеством соли.
Более привычный для нас вариант – это запеченная картошка. Да так, чтобы она была с хрустящей корочкой, но мягкой внутри. Добиться этого максимально просто.
Итак, чтобы картофель хрустел после запекания, его нужно отварить в соленой воде минут 5-7, затем слить воду и немного подсушить.
Запекать нужно на пергаменте, сбрызнув растительным маслом со специями и посыпав крупной солью. Целый картофель запекается дольше, чем разрезанный пополам.
При наличии в духовке гриля, готовьте на этом режиме. Периодически перемешивайте картошку, чтобы она зарумянилась со всех сторон.
Рецепт со страницы yk_kovalenko.
Молодая картошка в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 150 г сметаны;
- зелень;
- 1 ст. л. французской горчицы;
- 1,5 ст. л. яблочного уксуса;
- перец, соль, чеснок.
Как приготовить:
- Картофель хорошо отмыть, разрезать пополам и отварить после закипания 5-7 минут.
- Слегка обсушить, разложить на застеленный противень, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать крупной солью.
- Запекать 10-15 минут в разогретой на 200 градусов духовке на режиме гриль.
- Для соуса соединить сметану, укусу, горчицу, измельченный чеснок и зелень.
Обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком, так ее готовили давно в Винницкой области.