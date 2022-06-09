Молодая картошка в духовке – как добиться хрустящей корочки и простой рецепт

Рецепт рассчитан на целый килограмм картошки. Сначала она слегка отваривается, потом запекается и подается с интересным соусом

Молодая картошка в духовке / Фото: Depositphotos

Теперь мы знаем, что молодой картофель любят не только у нас, его готовят на Канарах. Получается он у них морщинистым в прямом смысле слова, так как готовится с большим количеством соли.

Более привычный для нас вариант – это запеченная картошка. Да так, чтобы она была с хрустящей корочкой, но мягкой внутри. Добиться этого максимально просто.

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Итак, чтобы картофель хрустел после запекания, его нужно отварить в соленой воде минут 5-7, затем слить воду и немного подсушить.

Запекать нужно на пергаменте, сбрызнув растительным маслом со специями и посыпав крупной солью. Целый картофель запекается дольше, чем разрезанный пополам.

При наличии в духовке гриля, готовьте на этом режиме. Периодически перемешивайте картошку, чтобы она зарумянилась со всех сторон.

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Рецепт со страницы yk_kovalenko.

Молодая картошка в духовке

Молодая картошка в духовке

Ингредиенты:

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1 кг картофеля;

150 г сметаны;

зелень;

1 ст. л. французской горчицы;

1,5 ст. л. яблочного уксуса;

перец, соль, чеснок.

Как приготовить:

Картофель хорошо отмыть, разрезать пополам и отварить после закипания 5-7 минут. Слегка обсушить, разложить на застеленный противень, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать крупной солью. Запекать 10-15 минут в разогретой на 200 градусов духовке на режиме гриль. Для соуса соединить сметану, укусу, горчицу, измельченный чеснок и зелень.

Обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком, так ее готовили давно в Винницкой области.