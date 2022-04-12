Моментальный рецепт паштета из печени трески к утренним тостам

За счет того, что для паштета нужны вареные яйца, можно считать, несколько таких тостов отлично насытят. Обязательно нужна свежая зелень

Паштет из печени трески / Фото: Depositphotos

Тосты на завтрак могут быть абсолютно разными, все зависит от личных предпочтений. Их можно сделать десертными, практически похожими на тирамису, а можно действительно сытными.

О пользе печени трески для организма всем известно, она нужна в рационе. Ее солоноватость сократят яйца, на одну стандартную банку консервов двух-трех штук будет достаточно.

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Укроп, петрушка и зеленый лук сделают паштет красивее и еще вкуснее.

Рецепт взяли у фудблогера best_chef_sveta.

Паштет из печени трески к завтраку

Паштет из печени трески к завтраку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta

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Ингредиенты:

печень трески;

2 яйца;

перец, зелень.

Целых семь самых разных рецептов с треской собраны здесь.

Как приготовить:

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