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Моментальный рецепт паштета из печени трески к утренним тостам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 апреля, 07:03
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За счет того, что для паштета нужны вареные яйца, можно считать, несколько таких тостов отлично насытят. Обязательно нужна свежая зелень
Паштет из печени трески
Паштет из печени трески / Фото: Depositphotos

Тосты на завтрак могут быть абсолютно разными, все зависит от личных предпочтений. Их можно сделать десертными, практически похожими на тирамису, а можно действительно сытными.

О пользе печени трески для организма всем известно, она нужна в рационе. Ее солоноватость сократят яйца, на одну стандартную банку консервов двух-трех штук будет достаточно.

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Укроп, петрушка и зеленый лук сделают паштет красивее и еще вкуснее.

Рецепт взяли у фудблогера best_chef_sveta.

Паштет из печени трески к завтраку

Паштет из печени трески к завтраку
Паштет из печени трески к завтраку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta

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Ингредиенты:

  • печень трески;
  • 2 яйца;
  • перец, зелень.

Целых семь самых разных рецептов с треской собраны здесь.

Как приготовить:

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  1. Вареные яйца натереть на мелкой терке. С печени трески слить масло.
  2. Смешать яйца с печенью трески. Размять вилкой до однородности.
  3. Добавить перец и зелень. Подавать со тостами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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