Моментальный завтрак – в ход пойдут хлеб, кукуруза, горошек и отварное мясо

Мясо можно заменить вареной колбасой, сосисками или ветчиной. Удобней, если хлеб будет тостовым, белым или со злаками – непринципиально

Горячие бутерброды / Фото: Qiong Cooking

Завтрак даже из самых обычных продуктов таких, как хлеб, яйца, сыр может стать особенным.

Удобней для конкретно этого завтрака использовать тостовый хлеб, из него легко вырезать мякиш. Мякиш тоже пригодится, он будет закрывать начинку во время жарки.

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Что касается самой начинки, то использовать можно отварное мясо или вареную колбасу с сосисками. Главное – мелко нарезать все ингредиенты.

Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.

Горячие бутерброды

Ингредиенты:

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5 ломтиков хлеба;

колбаса или отварное мясо,

по 6 ст. л. консервированного горошка и кукурузы;

2 яйца;

болгарский перец;

сыр;

соль, перец, зелень.

Здесь узнаете, как нажарить оладьи к завтраку, для замеса теста яйца не нужны.

Как приготовить:

Перец и зелень лук нарезать очень мелко. В каждом ломтике хлеба вырезать мякиш, не повреждая корочки. Кукурузы, горошек и мясо обжарить на растительном масле. Добавить соль и перец. Переложить в миску, вбить яйца и перемешать. Выложить корочки хлеба на сковороду, в центр каждой – начинку, ломтик сыра и накрыть мякишем, утрамбовывая его лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Весь процесс приготовления этого моментального завтрака смотрите в видео.