Морковные блины, из которых можно сделать красивый торт – простой рецепт

Морковь – частая и очень удачная гостья в классных десертах. В Бразилии с ней пекут кекс на растительном масле и поливают его шоколадной глазурью. Там этой выпечкой заслуженно гордятся.
Здесь немного проще – смешиваются сухие ингредиенты, отдельно – влажные. Потом смеси соединяются и жарятся блины.
Готовые блины можно сложить в стопку, как видно на фото, и украсить кремом – получится практически торт.
Далее по теме
Крем приготовьте на основе взбитых сливок с сахаром и измельченными орехами.
Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.
Морковные блины со сливочным соусом
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- по ¼ ч. л. молотого мускатного ореха, молотого имбиря;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г сахара;
- щепотка соли;
- 400 г моркови, натертой;
- 1 большое яйцо;
- 1 стакан молока;
- 2 ст. л. сливочного масла, растопленного;
- ванилин – по вкусу.
Морковь также можно использовать в приготовлении легкого десерта – воздушного кекса с яблоками. Рецепт узнаете здесь.
Как приготовить:
- Смешайте муку, корицу, мускатный орех, имбирь, разрыхлитель, сахар и соль.
- Отдельно смешайте тертую морковь, яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и ванилин.
- Постепенно добавляйте влажные ингредиенты к сухим ингредиентам, перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи, не перемешивайте.
- Нагрейте сковороду, смажьте маслом и нажарьте блины. Украсьте соусом.
Как приготовить соус для блинов – смотрите в видео.