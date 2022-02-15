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Морковные оладьи с апельсиновым соусом – рецепт для очень симпатичного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 февраля, 07:03
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Тесто замешивается на кефире, он слегка подогревается. Для соуса нужен апельсин и его цедра, немного сливочного масла и крахмала
Морковные оладьи
Морковные оладьи / Фото: Depositphotos

Как мы успели убедиться, рецептов оладий больше, чем можно представить. Мы знаем, как испечь польские с яблоками, которые подаются с сахарной пудрой.

Эти же оладьи на основе сырой моркови, к тому же с цитрусовым соусом. Важно начинать жарить их на сухой сковороде, а дойти до готовности оладьи должны под крышкой.

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Рецепт фудблогера narisovano.

Морковные оладьи с апельсиновым соусом

Морковные оладьи с апельсиновым соусом
Морковные оладьи с апельсиновым соусом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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  • 100 г тертой сырой моркови;
  • 200 г теплого кефира;
  • 1 яйцо;
  • 20-30 г сахара;
  • цедра апельсина;
  • 100 г муки;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для соуса:

  • сок и мякоть апельсина;
  • 10 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. крахмала (можно заменить рисовой мукой);
  • 20 г сахара;
  • 1 ст. л. сметаны.

Если любите соленые оладьи, то здесь найдете рецепт куриных с брокколи и помидорами.

Как приготовить:

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  1. Морковь натереть на мелкой терке. Кефир подогреть. Натереть цедру апельсина. Яйцо взбить с сахаром, добавить морковь и цедру, влить кефир и перемешать.
  2. Всыпать муку с разрыхлителем. Перемешать. Влить масло, размешать.
  3. Жарить на хорошо прогретой сухой сковороде. Вторую сторону оладушек готовить под крышкой.
  4. Для соуса выжать сок и мякоть апельсина. Добавить крахмал/муку, перемешать.
  5. Растопить на сковороде масло, вылить сок и мякоть апельсина, добавить сахар, перемешать и тушить пару минут. Снять с огня, немного остудить, добавить сметану, перемешать.
  6. По желанию пробить соус блендером.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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