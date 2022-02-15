Морковные оладьи с апельсиновым соусом – рецепт для очень симпатичного завтрака

Тесто замешивается на кефире, он слегка подогревается. Для соуса нужен апельсин и его цедра, немного сливочного масла и крахмала

Морковные оладьи / Фото: Depositphotos

Как мы успели убедиться, рецептов оладий больше, чем можно представить. Мы знаем, как испечь польские с яблоками, которые подаются с сахарной пудрой.

Эти же оладьи на основе сырой моркови, к тому же с цитрусовым соусом. Важно начинать жарить их на сухой сковороде, а дойти до готовности оладьи должны под крышкой.

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Рецепт фудблогера narisovano.

Морковные оладьи с апельсиновым соусом

Морковные оладьи с апельсиновым соусом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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100 г тертой сырой моркови;

200 г теплого кефира;

1 яйцо;

20-30 г сахара;

цедра апельсина;

100 г муки;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. растительного масла.

Для соуса:

сок и мякоть апельсина;

10 г сливочного масла;

1 ч. л. крахмала (можно заменить рисовой мукой);

20 г сахара;

1 ст. л. сметаны.

Если любите соленые оладьи, то здесь найдете рецепт куриных с брокколи и помидорами.

Как приготовить:

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