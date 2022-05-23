Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как в детстве

Польская кухня

Десерт Королевы

Блины из картошки

Чай из сирени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Морщинистый картофель (молодой) – простой рецепт с Канарских островов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 11:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Его можно подавать как гарнир или как самостоятельное блюдо с традиционными соусами на основе кинзы и острого перца
Морщинистый картофель - рецепт испанской кухни
Морщинистый картофель - рецепт испанской кухни / Фото: www.thespruceeats.com

У нас к молодому картофелю добавляют мак, на Канарских островах его варят в большом количестве крупной морской соли. Там это одно из главных национальных блюд.

Когда картошка сварится, а вода выпарится, на клубнях образуется солевой налет и симпатичные морщинки.

Реклама

Желательно варить картофель в большой кастрюле, чтобы он поместился в один слой. Когда вода закипит и начнет шипеть, увеличьте огонь и ждите испарения влаги.

Ниже также есть два рецепта соуса, выбирайте любой или готовьте два, тщательно перемешав все нужные для этого ингредиенты.

Как советуют на сайте www.thespruceeats.com, выбирайте очень мелкую молодую картошку с тонкой кожицей.

Реклама

Морщинистый картофель

Морщинистый картофель
Морщинистый картофель / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

  • мелкий молодой картофель – 1, 2 кг;
  • крупная морская соль – 5 ст. л., можно больше.

Для соуса мохо-рохо:

Реклама
  • паприка молотая – 1 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • красный перец без семян;
  • белый винный уксус – 1 ст. л.;
  • кумин (зира) – половина ч. л.
  • оливковое масло – 50 мл или больше.

Для соуса мохо-филянтро:

  • пучок кинзы;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • зеленый перчик чили без семян;
  • белый винный уксус – 1 ст. л.;
  • кумин (зира) – несколько щепоток.
  • оливковое масло – 50 мл или больше.

Как приготовить:

  1. Картофель тщательно вымыть. Сложить в большую кастрюлю и налить воды, чтобы она только покрывала его, добавить соль.
  2. Картофель довести до кипения и готовить на сильном огне 20-25 минут. Когда будет, готов слить воду.
  3. Вернуть кастрюлю на плиту, дав испариться влаге. За это время картофель должен стать морщинистым и образуется соляной налет. Несколько раз встряхнуть кастрюлю с картофелем, подавать с соусами.

Ранее мы писали об узбекской самсе, для ее начинки нужен картофель и фарш.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Любите окрошку?
Рецепты
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Не каждый знает
Блюда из одуванчиков
Готовить
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить мясо в рационе?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Секреты свежести
Как хранить грибы?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять