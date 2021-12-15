Мясные хинкали: вместо теста – свиные отбивные, а внутри – шампиньоны

Важно хорошо отбить мясо, оно должно быть не толще 5 миллиметров. В рецепте используется свинина, но можно взять куриное филе

Мясные хинкали с грибами / Фото: Простой рецепт

Один из самых народных способов приготовления мяса – по-французски. Этот рецепт был придуман нашими хозяйками и у него множество вариаций. Так случилось и с этим рецептом.

Мясные хинкали всего лишь повторяют подачу грузинской классики. Понятно, что тесто для них замешивать не нужно.

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На канале Простой рецепт рекомендуют тщательно отбивать мясо. В конце оно должно стать не толще 5 мм.

Мясные хинкали с грибами

Ингредиенты:

Свиная корейка – 1 кг

Шампиньоны – 500 г

Йогурт или нежирная сметана – 100 г

Лук – 2 шт. (крупные)

Сливочное масло

Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

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