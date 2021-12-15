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Мясные хинкали: вместо теста – свиные отбивные, а внутри – шампиньоны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 17:30
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Важно хорошо отбить мясо, оно должно быть не толще 5 миллиметров. В рецепте используется свинина, но можно взять куриное филе
Мясные хинкали с грибами
Мясные хинкали с грибами / Фото: Простой рецепт

Один из самых народных способов приготовления мяса – по-французски. Этот рецепт был придуман нашими хозяйками и у него множество вариаций. Так случилось и с этим рецептом.

Мясные хинкали всего лишь повторяют подачу грузинской классики. Понятно, что тесто для них замешивать не нужно.

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На канале Простой рецепт рекомендуют тщательно отбивать мясо. В конце оно должно стать не толще 5 мм.

Мясные хинкали с грибами

Ингредиенты:

  • Свиная корейка – 1 кг
  • Шампиньоны – 500 г
  • Йогурт или нежирная сметана – 100 г
  • Лук – 2 шт. (крупные)
  • Сливочное масло
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Мясо нарезать на куски толщиной 2 см вдоль волокон. Отбить молотком через пленку. Посыпать солью и черным перцем.
  2. Для начинки измельченный лук обжарить на сливочном масле. Грибы нарезать тонкими пластинками и добавить к луку. Посолить и жарить, пока не испариться лишняя влага. Добавить йогурт или нежирную сметану.
  3. Выложить начинку в центр каждой отбивной. Скрепить тремя зубочистками.
  4. Выложить на застеленный противень и отправить в заранее разогретую духовку. Запекать 40 минут при 220 градусах.

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