Мясо "гармошка" на день рождения – гости будут спрашивать эти рецепты

Любое мясо, которое запекается в духовке, – вкусно всегда. Этот способ, именуемый в народе "гармошкой", тоже симпатичный.
На мясе нужно сделать надрезы и положить туда все, что при запекании дает сок. В нашем случае – это помидоры, грибы, твердый сыр.
Так что если вы пока не знаете, как интересно приготовить мясо ко дню рождения, попробуйте эти способы.
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Мясо от tatiana_cook2020 с помидорами и сыром маринуется в горчице, соевом соусе, соке лимона.
Для "гармошки" по рецепту delicious_from_elena предлагается соус из сметаны с чесноком. Ним нужно полить мясо за 15 минут до конца приготовления.
Мясо "гармошка" с картофелем и грибами
Ингредиенты:
- Свинина (шейная часть, корейка или лопатка) – 1,5 кг
- Картофель, помидоры, лук – по 2 небольшие
- Шампиньоны – 4 средних
Маринад:
- Горчица – 2/3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Итальянские травы – 1/2 ч. л.
- Паприка сухая – 1 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Соус:
- Сметана – 90 г
- Соль – щепотка
- Чеснок – 2 зубчика
- Петрушка или укроп
Как приготовить:
- Мясо помыть, обсушить полотенцем, сделать надрезы не до конца.
- Для маринада смешать все ингредиенты, тщательно смазать мясо и оставить мариноваться более 3 часов.
- Помидоры, лук и грибы нарезать по вкусу, смешать и выложить в надрезы.
- Запекать при 180 градусах около 2 часов. За 15 минут до конца приготовления смешать ингредиенты для соуса (чеснок пропустить через пресс) и полить мясо.
Мясо "гармошка" с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- Мясо (свинина/говядина) – 1 кг
- Помидор – 2 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Чеснок – 3 зубчика
Маринад:
- Лимонный сок, горчица – по 1 ст. л.
- Соевый соус – 2-3 ст. л.
- Оливковое или растительное масло – 2 ст. л.
Как приготовить:
- На мясе сделать поперечные надрезы, не дорезая до конца.
- Смешать ингредиенты для маринада и смазать мясо со всех сторон и в надрезах, посолить, поперчить. Оставить мариноваться на 10-12 часов.
- Нарезать ломтиками сыр и кольцами помидоры, измельчить чеснок. В каждый надрез вложить сыр, помидор и чеснок.
- Мясо завернуть в фольгу, выложить на противень, поместить духовку, в разогретую до 180-200 градусов, и выпекать до готовности 50-60 минут.
- Готовое мясо украсить зеленью.
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