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Мясо "гармошка" на день рождения – гости будут спрашивать эти рецепты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 декабря, 11:49
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Удобней и красивей, если кусок мяса будет прямоугольной формы. После того, как сделаны надрезы, нужно замариновать мясо в течение нескольких часов. В качестве начинки авторы рецептов предлагают сыр, грибы, помидоры
Мясо "гармошка" на день рождения - рецепты
Мясо "гармошка" на день рождения - рецепты

Любое мясо, которое запекается в духовке, – вкусно всегда. Этот способ, именуемый в народе "гармошкой", тоже симпатичный.

На мясе нужно сделать надрезы и положить туда все, что при запекании дает сок. В нашем случае – это помидоры, грибы, твердый сыр.

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Так что если вы пока не знаете, как интересно приготовить мясо ко дню рождения, попробуйте эти способы.

Мясо от tatiana_cook2020 с помидорами и сыром маринуется в горчице, соевом соусе, соке лимона.

Для "гармошки" по рецепту delicious_from_elena предлагается соус из сметаны с чесноком. Ним нужно полить мясо за 15 минут до конца приготовления.

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Мясо "гармошка" с картофелем и грибами

Мясо "гармошка" с картофелем и грибами
Мясо "гармошка" с картофелем и грибами / Фото: instagram.com/delicious_from_elena/

Ингредиенты:

  • Свинина (шейная часть, корейка или лопатка) – 1,5 кг
  • Картофель, помидоры, лук – по 2 небольшие
  • Шампиньоны – 4 средних

Маринад:

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  • Горчица – 2/3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Итальянские травы – 1/2 ч. л.
  • Паприка сухая – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Соус:

  • Сметана – 90 г
  • Соль – щепотка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Петрушка или укроп

Как приготовить:

  1. Мясо помыть, обсушить полотенцем, сделать надрезы не до конца.
  2. Для маринада смешать все ингредиенты, тщательно смазать мясо и оставить мариноваться более 3 часов.
  3. Помидоры, лук и грибы нарезать по вкусу, смешать и выложить в надрезы.
  4. Запекать при 180 градусах около 2 часов. За 15 минут до конца приготовления смешать ингредиенты для соуса (чеснок пропустить через пресс) и полить мясо.

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Мясо "гармошка" с помидорами и сыром

Мясо "гармошка" с помидорами и сыром
Мясо "гармошка" с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/tatiana_cook2020/


Ингредиенты:

  • Мясо (свинина/говядина) – 1 кг
  • Помидор – 2 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Чеснок – 3 зубчика

Маринад:

  • Лимонный сок, горчица – по 1 ст. л.
  • Соевый соус – 2-3 ст. л.
  • Оливковое или растительное масло – 2 ст. л.

Как приготовить:

  1. На мясе сделать поперечные надрезы, не дорезая до конца.
  2. Смешать ингредиенты для маринада и смазать мясо со всех сторон и в надрезах, посолить, поперчить. Оставить мариноваться на 10-12 часов.
  3. Нарезать ломтиками сыр и кольцами помидоры, измельчить чеснок. В каждый надрез вложить сыр, помидор и чеснок.
  4. Мясо завернуть в фольгу, выложить на противень, поместить духовку, в разогретую до 180-200 градусов, и выпекать до готовности 50-60 минут.
  5. Готовое мясо украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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