Мясо индейки на день рождения – как роскошно приготовить и подать гостям

Лучшим, вернее, классическим ингредиентом в соусе для мяса индейки является клюква и джем из нее. Чтобы сделать непревзойденное мясо, эта ягода точно нужна. Джейми Оливер предлагает запечь филе в слоеном тесте

Рецепты из индейки на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Индейка – уже праздничное блюдо, тем более если запечь ее с интересными начинками. Понадобится филе. Обычно оно большое, поэтому хватит на всех. Индейка "Веллингтон" с грибами от Джейми Оливера займет некоторое время, но ее роскошная подача затмит все. Отлично сочетаются с этим мясом мягкие сыры и орехи.

Итак, если ищете интересное блюдо из мяса на день рождения, попробуйте воспроизвести эти варианты для филе индейки.

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Рулет из фарша индейки

Мясной рулет из индейки / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

500 г фарша из индейки;

1 ч. л. сухого чеснока;

2 средних ломтика бекона, мелко нарезанные;

1 мелко нарезанная луковица среднего размера;

2 ч. л. сладкой паприки;

1 среднее яблоко, очищенное, натертое на терке;

1/2 стакана соуса для барбекю;

соль, перец, специи, петрушка нарезанная.

Как приготовить:

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Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте растительным маслом форму для запекания. Лучше брать форму для хлеба. Соедините фарш, чеснок, петрушку, бекон, лук, перец, яблоко и 1/3 стакана соуса для барбекю. Добавьте соль, перец и специи. Выложите в форму и хорошо утрамбуйте мясо ложкой. Выпекайте 30 минут или пока мясной рулет не подрумянится и не отойдет от стенок формы. Затем слейте сок и намажьте рулет соусом для барбекю. Выпекайте еще 15 минут или до готовности.

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Индейка с сыром бри и грецкими орехами

Рулет из индейки с сыром бри и грецкими орехами / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

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1/2 стакана измельченных грецких орехов;

1/4 стакана нарезанной петрушки;

2 ст. л. сухого чеснока;

3 ч. л. дижонской горчицы;

3 измельченных зубчика чеснока;

3/4 стакана клюквенного соуса;

1/4 ч. л. любимые специи;

2/3 стакана панировочных сухарей;

150 г бри, нарезанного кусочками;

2 грудки индейки;

2 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите большой противень бумагой для выпечки. Смешайте грецкие орехи, петрушку, чеснок, сухой чеснок, клюквенный соус, специи, панировочные сухари и бри. Отложите. Разрежьте одну грудку индейки с одной стороны, чтобы получился карман. Положите половину начинки и скрепите шпажками. То же самое сделать со второй грудкой. При необходимости обвязать рулеты нитью. Нагрейте масло в сковороде и обжарьте грудки со всех сторон до румяной корочки. Переложите на противень. Выпекать 1 час 15 минут или до готовности индейки. Дайте немного остыть, подавайте с овощным гарниром.

Индейка "Веллингтон" от Джейми Оливера

Индейка "Веллингтон" от Джейми Оливера / Фото: www.jamieoliver.com

Ингредиенты:

1,6 кг грудки индейки без кожи;

соль, свежемолотый черный перец, оливковое масло;

1 большой пучок свежего тимьяна;

350 г клюквенного варенья;

25 г сушеных белых грибов;

6 кусочков копченого бекона, тонко нарезанного;

500 г шампиньонов, нарезанных;

1 бедро индейки;

1 морковь, крупно нарезанная;

1 лук-порей, крупно нарезанный;

1 луковица, очищенная и крупно нарезанная;

2 ст. л. муки с горкой, плюс дополнительно для присыпки;

1 ст. л. бальзамического уксуса;

50 г сливочного масла;

2 пакета по 500 г слоеного теста, охлажденного;

1 большое взбитое яйцо.

Как приготовить: