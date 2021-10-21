Мясо индейки на день рождения – как роскошно приготовить и подать гостям

Индейка – уже праздничное блюдо, тем более если запечь ее с интересными начинками. Понадобится филе. Обычно оно большое, поэтому хватит на всех. Индейка "Веллингтон" с грибами от Джейми Оливера займет некоторое время, но ее роскошная подача затмит все. Отлично сочетаются с этим мясом мягкие сыры и орехи.
Итак, если ищете интересное блюдо из мяса на день рождения, попробуйте воспроизвести эти варианты для филе индейки.
Рулет из фарша индейки
Далее по теме
Ингредиенты:
- 500 г фарша из индейки;
- 1 ч. л. сухого чеснока;
- 2 средних ломтика бекона, мелко нарезанные;
- 1 мелко нарезанная луковица среднего размера;
- 2 ч. л. сладкой паприки;
- 1 среднее яблоко, очищенное, натертое на терке;
- 1/2 стакана соуса для барбекю;
- соль, перец, специи, петрушка нарезанная.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте растительным маслом форму для запекания. Лучше брать форму для хлеба.
- Соедините фарш, чеснок, петрушку, бекон, лук, перец, яблоко и 1/3 стакана соуса для барбекю. Добавьте соль, перец и специи.
- Выложите в форму и хорошо утрамбуйте мясо ложкой.
- Выпекайте 30 минут или пока мясной рулет не подрумянится и не отойдет от стенок формы. Затем слейте сок и намажьте рулет соусом для барбекю.
- Выпекайте еще 15 минут или до готовности.
7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения
Индейка с сыром бри и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 1/2 стакана измельченных грецких орехов;
- 1/4 стакана нарезанной петрушки;
- 2 ст. л. сухого чеснока;
- 3 ч. л. дижонской горчицы;
- 3 измельченных зубчика чеснока;
- 3/4 стакана клюквенного соуса;
- 1/4 ч. л. любимые специи;
- 2/3 стакана панировочных сухарей;
- 150 г бри, нарезанного кусочками;
- 2 грудки индейки;
- 2 ст. л. оливкового масла.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите большой противень бумагой для выпечки.
- Смешайте грецкие орехи, петрушку, чеснок, сухой чеснок, клюквенный соус, специи, панировочные сухари и бри. Отложите.
- Разрежьте одну грудку индейки с одной стороны, чтобы получился карман. Положите половину начинки и скрепите шпажками. То же самое сделать со второй грудкой. При необходимости обвязать рулеты нитью.
- Нагрейте масло в сковороде и обжарьте грудки со всех сторон до румяной корочки.
- Переложите на противень. Выпекать 1 час 15 минут или до готовности индейки.
- Дайте немного остыть, подавайте с овощным гарниром.
Индейка "Веллингтон" от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 1,6 кг грудки индейки без кожи;
- соль, свежемолотый черный перец, оливковое масло;
- 1 большой пучок свежего тимьяна;
- 350 г клюквенного варенья;
- 25 г сушеных белых грибов;
- 6 кусочков копченого бекона, тонко нарезанного;
- 500 г шампиньонов, нарезанных;
- 1 бедро индейки;
- 1 морковь, крупно нарезанная;
- 1 лук-порей, крупно нарезанный;
- 1 луковица, очищенная и крупно нарезанная;
- 2 ст. л. муки с горкой, плюс дополнительно для присыпки;
- 1 ст. л. бальзамического уксуса;
- 50 г сливочного масла;
- 2 пакета по 500 г слоеного теста, охлажденного;
- 1 большое взбитое яйцо.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В грудке сделайте карман. Хорошо приправьте и слегка полейте оливковым маслом. Посыпьте половиной листьев тимьяна, затем распределите ровным слоем клюквенное варенье. Скрепите шпажками.
- Переложите индейку на противень для запекания, приправьте снаружи оставшимися листьями тимьяна, щепоткой соли и перца и сбрызните оливковым маслом.
- Накройте фольгой и запекайте до полной готовности.
- Замочите белые грибы в посуде с кипяченой водой. Через 5 минут перемешайте вилкой, чтобы все частицы песка осели на дно.
- Выложите бекон на большую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте 5-10 минут или до хрустящей корочки. Уберите бекон, жир оставьте в сковороде.
- Добавьте в сковороду свежие грибы с щепоткой соли и перца. Слейте воду и нарежьте белые грибы обжарьте в жире от бекона 10-15 минут.
- Для соуса бедро индейки отварите в 2 литрах воды с морковью, луком-пореем и луком. Мясо уберите из бульона.
- Добавьте муку, щепотку соли и перца. Добавьте столовую ложку клюквенного варенья с горкой, бальзамический уксус.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и готовьте до загустения. Процедите соус и разогрейте перед подачей на стол.
- Шампиньоны обжарить на сливочном масле, измельчить в блендере вместе с белыми грибами.
- Когда грудка индейки и начинка остынут, раскатайте каждый лист слоеного теста. Один будет основанием, другой – накрывать индейку сверху.
- Выстелите большой противень пергаментной бумагой, посыпьте мукой и положите основание из теста.
- Распределите половину грибной начинки на основание, из индейки уберите шпажки и поместите ее на грибы.
- Распределите остальную начинку, посыпьте беконом и смажьте края теста взбитым яйцом. Выложите второй лист теста сверху, аккуратно скрепите края. Лишнее тесто нужно обрезать.
- Смажьте все взбитым яйцом, выпекайте 50-60 минут при 180 градусах. Нарежьте на порции, подавайте с соусом.