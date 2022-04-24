Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

Мясо, маринад и соус – Евгений Клопотенко делится рецептами идеального шашлыка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 08:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обязательно зачищайте мясо перед тем, как оно нарежется на куски и будет мариноваться. В маринаде обязательно должны быть разный перец горошком, лавровый лист, растительное масло
Рецепт шашлыка, маринада и соуса от Евгения Клопотенко
Рецепт шашлыка, маринада и соуса от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Неважно, где вы будете готовить шашлык, в духовке или у вас есть возможность сделать его на открытом огне.

Важно правильно выбрать мясо, подготовить его, замариновать и подать с нужным соусом.

Реклама

Все лайфхаки по приготовлению шашлыка из свинины, маринада на основе яблочного уксуса, горчицы и острого перца, а также соуса чимичурри нашли у шеф-повара Евгения Клопотенко.

Лайфхаки для идеального шашлыка

Обязательно дайте мясу отдохнуть под фольгой перед подачей
Обязательно дайте мясу отдохнуть под фольгой перед подачей / Фото: unsplash.com

Сочный шашлык получится из ошейка. Для нежирного шашлыка берите лопатку или заднюю часть.

Реклама

Мясо обязательно нужно зачистить – отрезать прожилки, лишний жир. Куски нарежьте одинакового размера, они должны равномерно приготовиться.

Не забудьте дать мясу отдохнуть перед тем, как подавать. Накройте его фольгой или лавашем и оставьте на 10 минут.

Чтобы мясо хорошо промариновалось, ему достаточно одного часа, но можете подержать его в маринаде в холодильнике около двух часов.

Реклама

Что касается маринада, то выбирайте его по своему вкусу. Но без соли, лаврового листа, черного перца горошком, душистого перца горошком и небольшого количества подсолнечного масла не обходится ни один хороший маринад.

Шашлык можно подавать в пите, ее легкий рецепт найдете здесь.

Рецепт шашлыка, маринада и соуса чимичурри от Евгения Клопотенко

Шашлык из свинины: рецепт с фото
Шашлык из свинины: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Для шашлыка:

  • 1 кг свиного ошейка.

Для маринада:

  • 4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса;
  • 2 ч. л. сухого орегано;
  • 3-4 ст. л. сладкой горчицы;
  • 10 г перца чили;
  • 4-5 ст. л. воды;
  • соль и перец.

Для соуса:

  • 40 г петрушки;
  • 5 г перца чили;
  • 2-3 ст. л. оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • сок одного лайма или лимона;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Для маринада соедините в кастрюле 4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса, 2 ч. л. сухого орегано, 3-4 ст. л. сладкой горчицы, 10 г перца чили, 4-5 ст. л. воды, соль и перец по вкусу. Отправьте в него 1 кг порезанной свинины.
  2. Нанижите на шампуры и готовьте на гриле или мангале.
  3. Для соуса чимичури измельчите 40 г петрушки ножом или в блендере. Добавьте 3 зубчика чеснока, 5 г перца чили, соль по вкусу, сок одного лайма или лимона и 2-3 ст. л. оливкового масла, затем все хорошо перемешайте. Подавайте мясо с соусом.

Если любите мясо, приготовьте легендарные зразы князя Радзивилла. Рецепт найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Секреты свежести
Как хранить свеклу?
Узнать
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Готовить
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять