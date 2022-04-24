Мясо, маринад и соус – Евгений Клопотенко делится рецептами идеального шашлыка

Неважно, где вы будете готовить шашлык, в духовке или у вас есть возможность сделать его на открытом огне.
Важно правильно выбрать мясо, подготовить его, замариновать и подать с нужным соусом.
Все лайфхаки по приготовлению шашлыка из свинины, маринада на основе яблочного уксуса, горчицы и острого перца, а также соуса чимичурри нашли у шеф-повара Евгения Клопотенко.
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Лайфхаки для идеального шашлыка
Сочный шашлык получится из ошейка. Для нежирного шашлыка берите лопатку или заднюю часть.
Мясо обязательно нужно зачистить – отрезать прожилки, лишний жир. Куски нарежьте одинакового размера, они должны равномерно приготовиться.
Не забудьте дать мясу отдохнуть перед тем, как подавать. Накройте его фольгой или лавашем и оставьте на 10 минут.
Чтобы мясо хорошо промариновалось, ему достаточно одного часа, но можете подержать его в маринаде в холодильнике около двух часов.
Что касается маринада, то выбирайте его по своему вкусу. Но без соли, лаврового листа, черного перца горошком, душистого перца горошком и небольшого количества подсолнечного масла не обходится ни один хороший маринад.
Шашлык можно подавать в пите, ее легкий рецепт найдете здесь.
Рецепт шашлыка, маринада и соуса чимичурри от Евгения Клопотенко
Для шашлыка:
- 1 кг свиного ошейка.
Для маринада:
- 4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса;
- 2 ч. л. сухого орегано;
- 3-4 ст. л. сладкой горчицы;
- 10 г перца чили;
- 4-5 ст. л. воды;
- соль и перец.
Для соуса:
- 40 г петрушки;
- 5 г перца чили;
- 2-3 ст. л. оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- сок одного лайма или лимона;
- соль.
Как приготовить:
- Для маринада соедините в кастрюле 4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса, 2 ч. л. сухого орегано, 3-4 ст. л. сладкой горчицы, 10 г перца чили, 4-5 ст. л. воды, соль и перец по вкусу. Отправьте в него 1 кг порезанной свинины.
- Нанижите на шампуры и готовьте на гриле или мангале.
- Для соуса чимичури измельчите 40 г петрушки ножом или в блендере. Добавьте 3 зубчика чеснока, 5 г перца чили, соль по вкусу, сок одного лайма или лимона и 2-3 ст. л. оливкового масла, затем все хорошо перемешайте. Подавайте мясо с соусом.
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