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Мясо на Новый год-2022 – рецепты ароматной свинины и рулетиков в беконе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 декабря, 13:20
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Это свиная шея холодного запекания. Сначала мясо томится при 100 градусах несколько часов, потом запекается при более высокой температуре. В другом рецепте мясо фаршируется грушами, обжаренными в беконе
Рецепты мяса на Новый год-2022
Рецепты мяса на Новый год-2022 / Фото: Pinterest

Мы помним, что Тигр, хозяин Нового года, будет очень не против, если на столе окажется хорошо приготовленное мясо.

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Удобно, если запекать его нужно целым куском. Пока оно готовится, можно заняться другими новогодними блюдами.

Автор свинины холодного запекания – semizokris – обещает: благодаря такому способу приготовления, на мясе будет румяная плотная корочка, которая будет хорошо держать сок внутри.

Мясные рулеты от irishagrundentalerзапекаются в беконе, так что они обязательно получатся максимально сочными.

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Груши для свинины по рецепту maximovarisha сначала оборачиваются в бекон, потом слегка обжариваются и кладутся в надрезы на мясе.

Свинина, фаршированная грушей в беконе

Свинина, фаршированная грушей в беконе
Свинина, фаршированная грушей в беконе / Фото: instagram.com/maximovarisha

Ингредиенты:

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  • 2 кг свинина (шея);
  • груша, мандарины;
  • бекон.

Для маринада (рассчитывайте по вкусу):

  • соль, перец;
  • копченая паприка;
  • майонез;
  • сок мандарина.

Как приготовить:

  1. Свиную шею нарезать на ломтики шириной 2 см, надрезы делать не до конца, как гармошку. Замариновать мясо.
  2. Грушу твердых сортов нарезать на 4 части, удалить сердцевину. Обернуть каждую дольку беконом.
  3. Обжарить грушу в беконе до золотистой корочки. В каждый кармашек положить грушу, сверху – дольки мандарина.
  4. Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах до готовности. Готовность проверять ножом, чтобы легко протыкалось и был прозрачный сок.

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Мясные рулеты в беконе

Мясные рулеты в беконе
Мясные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/irishagrundentaler

Ингредиенты:

  • 700 г фарш (любой);
  • 2 шт. лук;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • яйцо;
  • по 1 ч. л. соль, паприка, прованские травы;
  • половина ч. л. аджики;
  • 2 ст. л. манки;
  • 150 г бекон свежий;
  • другие специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, яйцо, соль, специи и манную крупу, все перемешать и оставить на 15 минут.
  2. В тонкие ломтики бекона завернуть фарш и сформировать рулетик.
  3. Готовить в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут на среднем уровне и 5-7 минут на самом высоком уровне, чтобы подрумянились.

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Свинина холодного запекания

Свинина холодного запекания
Свинина холодного запекания / Фото: instagram.com/semizokris/

Ингредиенты:

  • 3 кг свиной мякоти (шея).

Для маринада:

  • полстакана оливкового масла;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. горчицы;
  • 2 ст. л. винного уксуса;
  • 1 ст. л. соевого соуса.

Для шпигования:

  • головка чеснока;
  • несколько веточек розмарина свежего.

Для обсыпки:

  • 1 ст. л. соли;
  • смесь перцев – по вкусу

Сухие приправы:

  • петрушка, базилик, приправа для свинины;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами
  2. Чеснок нарезать тонко, розмарин промыть и обсушить. На мясе сделать глубокие, но не сквозные надрезы, поместить чеснок и розмарин. Так сделать со всех сторон. Нашпигованный кусок тщательно натереть солью и перцем.
  3. В сухой емкости смешать все сухие пряности и травы, максимально натереть ими мясо со всех сторон.
  4. Уложить в глубокую форму и залить маринадом. Мясо должно утонуть в нем. Обмотать пленкой и отправить на сутки в холодильник.
  5. Поставить запекаться при температуре 100 градусов на 5 часов. Все это время периодически поливать мясо соком.
  6. Увеличить температуру до 200 градусов и готовить 30-40 минут. Оставить мясо немного "отдохнуть" в духовке.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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