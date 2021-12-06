Мясо на Новый год-2022 – рецепты ароматной свинины и рулетиков в беконе

Мы помним, что Тигр, хозяин Нового года, будет очень не против, если на столе окажется хорошо приготовленное мясо.
Удобно, если запекать его нужно целым куском. Пока оно готовится, можно заняться другими новогодними блюдами.
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Автор свинины холодного запекания – semizokris – обещает: благодаря такому способу приготовления, на мясе будет румяная плотная корочка, которая будет хорошо держать сок внутри.
Мясные рулеты от irishagrundentalerзапекаются в беконе, так что они обязательно получатся максимально сочными.
Груши для свинины по рецепту maximovarisha сначала оборачиваются в бекон, потом слегка обжариваются и кладутся в надрезы на мясе.
Свинина, фаршированная грушей в беконе
Ингредиенты:
- 2 кг свинина (шея);
- груша, мандарины;
- бекон.
Для маринада (рассчитывайте по вкусу):
- соль, перец;
- копченая паприка;
- майонез;
- сок мандарина.
Как приготовить:
- Свиную шею нарезать на ломтики шириной 2 см, надрезы делать не до конца, как гармошку. Замариновать мясо.
- Грушу твердых сортов нарезать на 4 части, удалить сердцевину. Обернуть каждую дольку беконом.
- Обжарить грушу в беконе до золотистой корочки. В каждый кармашек положить грушу, сверху – дольки мандарина.
- Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах до готовности. Готовность проверять ножом, чтобы легко протыкалось и был прозрачный сок.
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Мясные рулеты в беконе
Ингредиенты:
- 700 г фарш (любой);
- 2 шт. лук;
- 2-3 зубчика чеснока;
- яйцо;
- по 1 ч. л. соль, паприка, прованские травы;
- половина ч. л. аджики;
- 2 ст. л. манки;
- 150 г бекон свежий;
- другие специи – по вкусу.
Как приготовить:
- В фарш добавить измельченный лук, чеснок, яйцо, соль, специи и манную крупу, все перемешать и оставить на 15 минут.
- В тонкие ломтики бекона завернуть фарш и сформировать рулетик.
- Готовить в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут на среднем уровне и 5-7 минут на самом высоком уровне, чтобы подрумянились.
Свинина холодного запекания
Ингредиенты:
- 3 кг свиной мякоти (шея).
Для маринада:
- полстакана оливкового масла;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. винного уксуса;
- 1 ст. л. соевого соуса.
Для шпигования:
- головка чеснока;
- несколько веточек розмарина свежего.
Для обсыпки:
- 1 ст. л. соли;
- смесь перцев – по вкусу
Сухие приправы:
- петрушка, базилик, приправа для свинины;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами
- Чеснок нарезать тонко, розмарин промыть и обсушить. На мясе сделать глубокие, но не сквозные надрезы, поместить чеснок и розмарин. Так сделать со всех сторон. Нашпигованный кусок тщательно натереть солью и перцем.
- В сухой емкости смешать все сухие пряности и травы, максимально натереть ими мясо со всех сторон.
- Уложить в глубокую форму и залить маринадом. Мясо должно утонуть в нем. Обмотать пленкой и отправить на сутки в холодильник.
- Поставить запекаться при температуре 100 градусов на 5 часов. Все это время периодически поливать мясо соком.
- Увеличить температуру до 200 градусов и готовить 30-40 минут. Оставить мясо немного "отдохнуть" в духовке.
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