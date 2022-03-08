На каждый день и на 8 Марта – рецепт сытных мини-пирогов из готового теста

Тесто это слоеное, пироги формируются порционно. Их авторы предлагают взять яйца, отварное мясо и немного сыра для начинки, это все можно менять и добавлять другие ингредиенты

Мини-пироги с начинкой / Фото: www.mashed.com

Эти мини-пироги очень симпатичные, можно готовить на завтрак и поставить, кроме прочего, на праздничный стол к 8 Марта.

Рецепт от Мashed.com универсальный, то есть варианты начинок могут быть самыми разнообразными, исходя из содержимого вашего холодильника.

Реклама

После формовки заготовок для мини-пирогов, их нужно смазать яйцом, подержать в морозилке 10-15 минут. Яйца для начинки выкладываются взбитыми и обжаренными.

Мини-пироги с колбасой или отварным мясом

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста;

7 яиц;

бекон, отварное мясо или колбаса;

сыр;

соль, перец;

сушеные травы или свежая зелень.

Рецепт салата "8 Марта" из рыбных консервов и плавленого сыра найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

Разморозьте тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов. Разрежьте каждый лист слоеного теста на 4 квадрата, всего получится 8. Сложите каждый квадрат пополам по диагонали, чтобы получился треугольник, сделайте надрезы с левой и правой стороны. Разверните тесто и скрестите каждую сторону, чтобы получилась рамка. Выложите квадратики из теста на смазанный маслом или застеленный бумагой противень. Взбейте 1 яйцо и слегка смажьте им тесто. Заморозьте квадраты теста в течение 10 минут. Взбейте остальные яйца, слегка обжарьте, отложите. Выпекайте заготовки 10 минут. Выньте тесто из духовки, проткните центр вилкой. Выложите начинку. Выпекайте еще 10–15 минут, пока они не станут золотистыми, а сыр не расплавится. Украсьте зеленью.

Здесь смотрите, как сформировать эти мини-пироги перед выпечкой.