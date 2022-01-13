На молоке и картофельном отваре – рецепты теста для вареников на старый Новый год

Старый Новый год, который мы будем встречать с 13 на 14 января, предусматривает присутствие на столе вареников с самыми разными начинками.
Важно – правильно замесить тесто, вымесить и дать ему отдохнуть перед лепкой. Ниже найдете проверенные фудблогерами рецепты для самого эластичного и прочного теста.
Тесто на молоке от mybakery_nkзаварное, после замеса ему нужно отдохнуть 30 минут.
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Тесто на картофельном отваре по рецепту volshebnaya-eda.ruне нужно солить. Соль добавляется в воду, где будет вариться картофель.
Тесто для вареников на молоке
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 1 яйцо;
- по щепотке сахара и соли;
- 400 г муки.
Как приготовить:
- Молоко, яйцо, сахар, соль и половину муки соединить в сотейнике и заварить до загустения. Не кипятить. Высыпать остальную муку. Замесить тесто.
- Завернуть в пленку и дать отдохнуть 30 минут.
Тесто для вареников на картофельном отваре
Ингредиенты:
- 400 г пшеничной муки;
- 200 мл картофельного отвара;
- 3 ст. л. растительного масла.
Как приготовить:
- В миску просеять муку, по центру сделать воронку и влить растительное масло. Не перемешивать.
- Влить 200 мл горячего картофельного отвара. Быстро размешать ложкой, а потом замесить руками.
- Получится мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и отставить, пока будет готовиться начинка.