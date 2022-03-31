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На ржаной муке и сухофруктах – рецепты домашних дрожжей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 марта, 10:31
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Эти дрожжи, а, вернее, закваску можно использовать для домашнего хлеба и разных лепешек. Созревают домашние дрожжи на пятый день после приготовления
Рецепты домашних дрожжей
Рецепты домашних дрожжей / Фото: Коллаж: Сегодня

Основная часть рецептов домашнего хлеба, на сковороде он будет жариться или выпекаться в духовке, нужны дрожжи.

Как говорят эксперты, использовать домашние дрожжи и закваску гораздо полезнее.

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Перед каждым использованием нужно добавить в смесь немного муки и воды, перемешать и оставить при комнатной температуре. Использовать ее можно через восемь часов.

Правило для домашних дрожжей (закваски) одинаковы – их нужно держать в закрытой стеклянной емкости в холодильнике и подкармливать раз в неделю небольшим количеством сахара, воды и муки.

В рецепте дрожжей и закваски на сухофруктах от pakhomova_annaиспользуется изюм, можно взять немного сушеных яблок.

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Закваска на ржаной муке от Готовим с Франко и Мартой тоже созревает пять дней, хранить ее можно до одного года в холодильнике.

Домашние дрожжи на ржаной муке

Ингредиенты:

  • ржаная мука;
  • вода;
  • сахар.

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Как приготовить:

  1. 50 грамм ржаной муки и 50 мл воды комнатной температуры смешать в литровой банке. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 24 часа при комнатной температуре.
  2. Так продолжать следующие четыре дня. На пятый день закрыть плотной крышкой и поставить в холодильник.

Домашние дрожжи на сухофруктах

Ингредиенты:

  • горсть изюма;
  • 500 мл воды;
  • 3 ст. л. сахара;
  • ржаная мука.

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Как приготовить:

  1. В теплую воду добавить сахар (2 ст. л.) и горсть немытого изюма, перемешать.
  2. Накрыть марлей в четыре слоя, завязать и поставить в теплое место. Перемешивать ложкой раз в сутки.
  3. После 4-5 дней процедить воду. Добавить сахар (1 ст. л.) муку – должна получиться консистенция сметаны.
  4. Поставить в теплое место. Закваска поднимется.
  5. Разделить закваску на две части. Часть убрать в холодильник, другую часть можно использовать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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