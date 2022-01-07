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Надежный рецепт праздничной курицы от Джейми Оливера

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 января, 14:38
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Как обещает Джейми, этот рецепт проверенный ним неоднократно, и у курицы будет хрустящая корочка и нежное мясо. Из дополнительных ингредиентов – лимон, морковь, стебель сельдерея
Праздничная курица от Джейми Оливера
Праздничная курица от Джейми Оливера / Фото: www.jamieoliver.com

Казалось бы, разморозил курицу, натер специями, отправил в духовку и ждешь. Через час с небольшим получаешь вкусное и праздничное блюдо.

Но и для этого процесса есть свои правила и рекомендации экспертов. Как говорит Джейми Оливер, курицу нужно периодически поливать ее же соками, чтобы она не была сухой.

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А перед тем, как класть в тушку лимон, проткните его в нескольких метах. Так ему легче будет отдавать свой аромат.

Праздничная курица от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • средняя курицы;
  • по 2 средних луковицы, моркови, стебля сельдерея;
  • головка чеснока;
  • оливковое масло;
  • 1 лимон;
  • 1 пучок свежих трав – тимьян, розмарин, другие;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Достаньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления. Разогрейте духовку до 240 градусов.
  2. Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломите чесночную головку на зубчики, оставив их неочищенными.
  3. Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня и сбрызните маслом.
  4. Сбрызнете курицу маслом, хорошо приправьте солью и черным перцем. Положите курицу на овощи.
  5. Проколите лимон по всей поверхности, используя кончик острого ножа. Поместите лимон в тушку вместе с пучком зелени.
  6. Поместите противень в духовку, затем уменьшите огонь до 200 градусов и готовьте в течение 1 часа 20 минут.
  7. Готовую курицу накройте фольгой и оставьте на 15 минут.

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