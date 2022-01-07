Надежный рецепт праздничной курицы от Джейми Оливера

Праздничная курица от Джейми Оливера / Фото: www.jamieoliver.com
Казалось бы, разморозил курицу, натер специями, отправил в духовку и ждешь. Через час с небольшим получаешь вкусное и праздничное блюдо.
Но и для этого процесса есть свои правила и рекомендации экспертов. Как говорит Джейми Оливер, курицу нужно периодически поливать ее же соками, чтобы она не была сухой.
А перед тем, как класть в тушку лимон, проткните его в нескольких метах. Так ему легче будет отдавать свой аромат.
Далее по теме
Праздничная курица от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- средняя курицы;
- по 2 средних луковицы, моркови, стебля сельдерея;
- головка чеснока;
- оливковое масло;
- 1 лимон;
- 1 пучок свежих трав – тимьян, розмарин, другие;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Достаньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления. Разогрейте духовку до 240 градусов.
- Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломите чесночную головку на зубчики, оставив их неочищенными.
- Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня и сбрызните маслом.
- Сбрызнете курицу маслом, хорошо приправьте солью и черным перцем. Положите курицу на овощи.
- Проколите лимон по всей поверхности, используя кончик острого ножа. Поместите лимон в тушку вместе с пучком зелени.
- Поместите противень в духовку, затем уменьшите огонь до 200 градусов и готовьте в течение 1 часа 20 минут.
- Готовую курицу накройте фольгой и оставьте на 15 минут.