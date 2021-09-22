Напитки на день рождения – рецепты грога с облепихой, мокко-глинтвейна, винного коктейля с фруктами

Градус каждого напитка вы регулируете сами, некоторые из них вообще могут быть безалкогольными. К тому же все они не крепкие и их можно подавать как аперитив или дижестив