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Напитки на день рождения – рецепты грога с облепихой, мокко-глинтвейна, винного коктейля с фруктами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
22 сентября, 20:00
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Градус каждого напитка вы регулируете сами, некоторые из них вообще могут быть безалкогольными. К тому же все они не крепкие и их можно подавать как аперитив или дижестив
Напитки на День рождения
Напитки на День рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

День рождения – это не только вкусные угощения и разнообразные десерты, одним этим настроение гостей вы не поднимете. В этой подборке рецептов есть пряный грог с облепихой, оригинальный глинтвейн на красном вине с кофе, пунш с шампанским. Что касается лимончеллы, то готовить напиток нужно минимум за семь дней до вашего праздника.

Грог с облепихой

Грог с облепихой
Грог с облепихой / Фото: instagram.com/its_our_kitchen/

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Ингредиенты:

  • 600 мл воды;
  • 1 пакетик пряностей для глинтвейна;
  • 200 мл зеленого чая;
  • 250 мл коньяка или рома;
  • 150 г облепихи;
  • 1 шт. апельсин;
  • мед – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить в воде пакетик с пряностями для глинтвейна в течение 15 минут.
  2. Облепиху пробить блендером и процедить через сито. Заварить зеленый чай.
  3. Апельсин нарезать крупными дольками.
  4. Вытянуть пакетик с пряностями, добавить облепиховый сок и чай.
  5. Выдавить сок из долек апельсина к будущему грогу и положить туда же корки. Налить ром или коньяк, хорошо перемешать. Добавить мед.
  6. Нагреть грог, но не доводить до кипения.

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Мокко-глинтвейн из красного вина

Кофейный глинтвейн: рецепт с фото
Кофейный глинтвейн: рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 750 мл красного вина;
  • 150 г сахара;
  • 150 мл коньяка;
  • 300 мл кофе.

Способ приготовления:

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  1. Сварить крепкий натуральный кофе.
  2. Соединить кофе, красное столовое вино, сахар и коньяк.
  3. Подогреть получившуюся смесь в посуде до 70-80 градусов.
  4. Разлить по жаропрочным стеклянным чашкам и подавать.

Винный коктейль с фруктами

Винный коктейль с фруктами
Винный коктейль с фруктами / Фото: instagram.com/bourbon_irk/

Ингредиенты:

  • 1 л красного сухого вина;
  • 100 мл сухого мартини;
  • 2 нектарина;
  • по 1 шт. – лимон и апельсин;
  • ⁣⁣палочка корицы;
  • 7 шт. гвоздики.

Способ приготовления:

  1. Нектарины и апельсин нарезать ломтиками. Вино и мартини влить в большой кувшин. Добавить фрукты, гвоздику, корицу, сахар.⁣⁣⠀
  2. С лимона снять желтый слой кожуры, нарезать и добавить в кувшин. Туда же выдавить сок из апельсина. Перемешать.
  3. Добавить лед или поставить на 2 часа в холодильник. ⁣⁣⠀

Лимончелло

Лимончелло
Лимончелло / Фото: instagram.com/vkusno_vv/


Ингредиенты:

  • 1 л спирта 96%;
  • 1,6 л воды;
  • 800 г сахара;
  • 9-10 шт. лимонов.

Способ приготовления:

  1. Аккуратно снять цедру с лимона, залить спиртом. Настаивать цедру на спирте 10 дней. Процедить лимонный спирт.
  2. В воду добавить сахар, подогреть до растворения сахара, остудить.
  3. Добавить в воду лимонный спирт, перемешать.

Пунш с шампанским

Пунш с белым вином
Пунш с белым вином / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 бутылка белого вина;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 палочка корицы;
  • 6 бутонов гвоздики;
  • 1/2 стакана шампанского;
  • цедра лимона.

Способ приготовления:

  1. Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
  2. Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
  3. Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.

7 рецептов согревающих напитков на основе кофе и шоколада узнаете из этого материала.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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