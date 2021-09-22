Напитки на день рождения – рецепты грога с облепихой, мокко-глинтвейна, винного коктейля с фруктами

День рождения – это не только вкусные угощения и разнообразные десерты, одним этим настроение гостей вы не поднимете. В этой подборке рецептов есть пряный грог с облепихой, оригинальный глинтвейн на красном вине с кофе, пунш с шампанским. Что касается лимончеллы, то готовить напиток нужно минимум за семь дней до вашего праздника.
Грог с облепихой
Ингредиенты:
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- 600 мл воды;
- 1 пакетик пряностей для глинтвейна;
- 200 мл зеленого чая;
- 250 мл коньяка или рома;
- 150 г облепихи;
- 1 шт. апельсин;
- мед – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить в воде пакетик с пряностями для глинтвейна в течение 15 минут.
- Облепиху пробить блендером и процедить через сито. Заварить зеленый чай.
- Апельсин нарезать крупными дольками.
- Вытянуть пакетик с пряностями, добавить облепиховый сок и чай.
- Выдавить сок из долек апельсина к будущему грогу и положить туда же корки. Налить ром или коньяк, хорошо перемешать. Добавить мед.
- Нагреть грог, но не доводить до кипения.
Мокко-глинтвейн из красного вина
Ингредиенты:
- 750 мл красного вина;
- 150 г сахара;
- 150 мл коньяка;
- 300 мл кофе.
Способ приготовления:
- Сварить крепкий натуральный кофе.
- Соединить кофе, красное столовое вино, сахар и коньяк.
- Подогреть получившуюся смесь в посуде до 70-80 градусов.
- Разлить по жаропрочным стеклянным чашкам и подавать.
Винный коктейль с фруктами
Ингредиенты:
- 1 л красного сухого вина;
- 100 мл сухого мартини;
- 2 нектарина;
- по 1 шт. – лимон и апельсин;
- палочка корицы;
- 7 шт. гвоздики.
Способ приготовления:
- Нектарины и апельсин нарезать ломтиками. Вино и мартини влить в большой кувшин. Добавить фрукты, гвоздику, корицу, сахар.⠀
- С лимона снять желтый слой кожуры, нарезать и добавить в кувшин. Туда же выдавить сок из апельсина. Перемешать.
- Добавить лед или поставить на 2 часа в холодильник. ⠀
Лимончелло
Ингредиенты:
- 1 л спирта 96%;
- 1,6 л воды;
- 800 г сахара;
- 9-10 шт. лимонов.
Способ приготовления:
- Аккуратно снять цедру с лимона, залить спиртом. Настаивать цедру на спирте 10 дней. Процедить лимонный спирт.
- В воду добавить сахар, подогреть до растворения сахара, остудить.
- Добавить в воду лимонный спирт, перемешать.
Пунш с шампанским
Ингредиенты:
- 1 бутылка белого вина;
- 1 стакан сахара;
- 1 палочка корицы;
- 6 бутонов гвоздики;
- 1/2 стакана шампанского;
- цедра лимона.
Способ приготовления:
- Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
- Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
- Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.
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