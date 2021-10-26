Напиток для детей на Хэллоуин – рецепт пунша из апельсинового и морковного сока

Одними сладостями – даже воздушными безе-привидениями – детей не удовлетворить. Им также будут нужны и тематические напитки на Хэллоуин. Понятно, что в них должен преобладать цвет тыквы, поэтому апельсиновый, морковный соки можно брать смело.
На кулинарном сайте Sugarandcharm.com есть интересный рецепт детского пунша. В оригинальном рецепте присутствует безалкогольный имбирный эль. Это несколько специфическая вещь, вряд ли наши дети его оценят.
Поэтому предлагаем заменить его лимонным соком. Правда, в соотношении с другими ингредиентами его должно быть гораздо меньше.
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Детский пунш
Ингредиенты:
- Апельсиновый сок, морковный сок – по 1 л
- Сок лимона – 25-30 мл или по вкусу
Как приготовить:
- Соединить в большой графине апельсиновый и морковный сок.
- Добавить лимонный и перемешать.
- Затем добавить желейные конфеты и подавать.