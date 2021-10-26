Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Напиток для детей на Хэллоуин – рецепт пунша из апельсинового и морковного сока

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 14:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пропорции пунша условные. Просто берите больше того сока, который любят дети. Украсить этот яркий напиток можно желейными конфетами в виде червяков и взбитыми сливками
Детские напитки на Хэллоуин
Детские напитки на Хэллоуин / Фото: insanelygoodrecipes.com

Одними сладостями – даже воздушными безе-привидениями – детей не удовлетворить. Им также будут нужны и тематические напитки на Хэллоуин. Понятно, что в них должен преобладать цвет тыквы, поэтому апельсиновый, морковный соки можно брать смело.

На кулинарном сайте Sugarandcharm.com есть интересный рецепт детского пунша. В оригинальном рецепте присутствует безалкогольный имбирный эль. Это несколько специфическая вещь, вряд ли наши дети его оценят.

Реклама

Поэтому предлагаем заменить его лимонным соком. Правда, в соотношении с другими ингредиентами его должно быть гораздо меньше.

Детский пунш

Детский пунш
Детский пунш / Фото: sugarandcharm.com

Ингредиенты:

Реклама
  • Апельсиновый сок, морковный сок – по 1 л
  • Сок лимона – 25-30 мл или по вкусу

Как приготовить:

  1. Соединить в большой графине апельсиновый и морковный сок.
  2. Добавить лимонный и перемешать.
  3. Затем добавить желейные конфеты и подавать.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять