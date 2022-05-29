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"Наполеон" без выпечки, лаваш для коржей не используется

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 мая, 16:28
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Нужно печенье ушки, причем оно должно быть свежим, чтобы особенный заварной крем очень быстро пропитал коржи
Торт "Наполеон" без выпечки
Торт "Наполеон" без выпечки / Фото: Depositphotos

Итак, чтобы этот "Наполеон" был сочным, то есть пропитался полностью наверняка, нужно испечь ушки самостоятельно.

И когда они слегка остынут, можно приступать к приготовлению заварного крема. Alina FooDee настаивает, что молоко в яичную смесь нужно вливать очень горячим.

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А если вы недосмотрели, крем закипел и появились хлопья яиц, то пробейте его погружным блендером до однородности.

Ленивый "Наполеон" за 20 минут

Ленивый "Наполеон" за 20 минут
Ленивый "Наполеон" за 20 минут / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • печенье ушки – 350-400 г;
  • молоко – 600 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар, мука – по 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • сливочное масло жирностью 82,5% – 100 г.

Как приготовить:

  1. Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.
  2. Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения.
  3. Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.
  4. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать один слой печенья, сверху – горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.
  5. Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на два часа.

Подробней об этом "Наполеоне" смотрите в ролике от автора рецепта.

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Здесь найдете рецепт нежного медовика, который готовится за 30 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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