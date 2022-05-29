"Наполеон" без выпечки, лаваш для коржей не используется

Итак, чтобы этот "Наполеон" был сочным, то есть пропитался полностью наверняка, нужно испечь ушки самостоятельно.
И когда они слегка остынут, можно приступать к приготовлению заварного крема. Alina FooDee настаивает, что молоко в яичную смесь нужно вливать очень горячим.
А если вы недосмотрели, крем закипел и появились хлопья яиц, то пробейте его погружным блендером до однородности.
Ленивый "Наполеон" за 20 минут
Ингредиенты:
- печенье ушки – 350-400 г;
- молоко – 600 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар, мука – по 3 ст. л.;
- ванильный сахар – 10 г;
- сливочное масло жирностью 82,5% – 100 г.
Как приготовить:
- Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.
- Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения.
- Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.
- Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать один слой печенья, сверху – горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.
- Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на два часа.
Подробней об этом "Наполеоне" смотрите в ролике от автора рецепта.
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