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"Наполеон" диетический – рецепт вкусно-полезного десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 января, 18:43
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Нужен лаваш. Перед формовкой он слегка подсушивается на сковороде. Подсластитель в крем можно не экономить из-за пресности коржей
Диетический "Наполеон"
Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/tsandreeva_79/

Подобные десерты бывают максимально быстрыми, как творожный магкейк с бананом, а бывают, когда нужно подождать, пока он пропитается.

Как и с этим диетическим "Наполеоном". Его автор не указывает, какой именно подсластитель использовать. Наверняка у вас есть свой любимый, если придерживаетесь правильного питания.

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На странице pp.food_recepts советуют не бояться добавлять подсластитель в крем, так как тесто будет несладким.

Диетический "Наполеон"

Диетический "Наполеон"
Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:⠀

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  • лаваш – 230 г;⠀
  • желток;
  • кукурузный крахмал – 30 г;
  • молоко – 300 г;⠀
  • подсластитель – по вкусу.⠀

Еще один подобный рецепт – овсяного торта с бананом – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Для крема взбить желток с подсластителем. Крахмал смешать с молоком до однородной консистенции. Соединить обе смеси. Варить на медленном огне до легкого загустения. Снять с огня и дать остыть.⠀
  2. Лаваш нарезать на одинаковые круги или квадраты. Подсушить на сухой сковороде.⠀
  3. Собрать торт и посыпать крошкой из остатков лаваша. Отправить в холодильник на несколько часов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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