Наполеон "Мимоза" – рецепт классного закусочного торта к Новому году

Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/
Несмотря на скромность скумбрии, по сравнению с другой рыбой, она активно используется в праздничных закусках, в паштетах в том числе.
Этот закусочный торт красивый, внутри него – классические ингредиенты салата "Мимоза".
Если не хочется скумбрию, то можно отварить или запечь куриное филе, разобрать на волокна и соединить с другими ингредиентами.
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Рецепт взят со страницы shytki_podrygi.
Наполеон "Мимоза"
Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое – 0,5 кг
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Лук – 1 шт. (крупная)
- Скумбрия запеченная – 1 шт. или 1 банка консервов
- Яйца – 3 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Майонез – 200 г
- Зелень – укроп, петрушка
- Соль, перец
Как приготовить:
- Раскатать коржи из теста, выпекать коржи и обрезки при 200 градусах около 15 минут до румяного цвета.
- У запеченной рыбы убрать кости, размять вилкой. Репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.
- Лук и морковь обжарить, за несколько минут до готовности добавить чеснок, посолить, поперчить.
- Петрушку и укроп мелко нарезать. Яйца отварить вкрутую, натереть. Сыр натереть на крупной терке.
- Корж 1: майонез, обжаренные лук и морковь. Корж 2: майонез, скумбрия, зелень. Корж 3: майонез, яйца, сыр. И так далее.
- Накрыть коржом, немного придавить. Покрыть майонезом верхний корж и бока, обрезки измельчить и обсыпать торт. Отправить в холодильник минимум на 2-3 часа.
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