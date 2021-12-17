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Наполеон "Мимоза" – рецепт классного закусочного торта к Новому году

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 12:31
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Это красивая сытная закуска. Лучше, если свежая скумбрия будет запечена, но можно брать консервы. Как вариант, вместо рыбы можно использовать куриное мясо
Наполеон "Мимоза"
Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/

Несмотря на скромность скумбрии, по сравнению с другой рыбой, она активно используется в праздничных закусках, в паштетах в том числе.

Этот закусочный торт красивый, внутри него – классические ингредиенты салата "Мимоза".

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Если не хочется скумбрию, то можно отварить или запечь куриное филе, разобрать на волокна и соединить с другими ингредиентами.

Рецепт взят со страницы shytki_podrygi.

Наполеон "Мимоза"

Ингредиенты:

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  • Тесто слоеное бездрожжевое – 0,5 кг
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук – 1 шт. (крупная)
  • Скумбрия запеченная – 1 шт. или 1 банка консервов
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Майонез – 200 г
  • Зелень – укроп, петрушка
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Раскатать коржи из теста, выпекать коржи и обрезки при 200 градусах около 15 минут до румяного цвета.
  2. У запеченной рыбы убрать кости, размять вилкой. Репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.
  3. Лук и морковь обжарить, за несколько минут до готовности добавить чеснок, посолить, поперчить.
  4. Петрушку и укроп мелко нарезать. Яйца отварить вкрутую, натереть. Сыр натереть на крупной терке.
  5. Корж 1: майонез, обжаренные лук и морковь. Корж 2: майонез, скумбрия, зелень. Корж 3: майонез, яйца, сыр. И так далее.
  6. Накрыть коржом, немного придавить. Покрыть майонезом верхний корж и бока, обрезки измельчить и обсыпать торт. Отправить в холодильник минимум на 2-3 часа.

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