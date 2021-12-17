Наполеон "Мимоза" – рецепт классного закусочного торта к Новому году

Это красивая сытная закуска. Лучше, если свежая скумбрия будет запечена, но можно брать консервы. Как вариант, вместо рыбы можно использовать куриное мясо

Наполеон "Мимоза" / Фото: instagram.com/shytki_podrygi/

Несмотря на скромность скумбрии, по сравнению с другой рыбой, она активно используется в праздничных закусках, в паштетах в том числе.

Этот закусочный торт красивый, внутри него – классические ингредиенты салата "Мимоза".

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Если не хочется скумбрию, то можно отварить или запечь куриное филе, разобрать на волокна и соединить с другими ингредиентами.

Рецепт взят со страницы shytki_podrygi.

Наполеон "Мимоза"

Ингредиенты:

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Тесто слоеное бездрожжевое – 0,5 кг

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Лук – 1 шт. (крупная)

Скумбрия запеченная – 1 шт. или 1 банка консервов

Яйца – 3 шт.

Сыр твердый – 100 г

Майонез – 200 г

Зелень – укроп, петрушка

Соль, перец

Как приготовить: