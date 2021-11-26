Красавец "Наполеон" на Новый год 2022 – рецепт с медовым кремом и вишневым конфи

Конфи другими словами – густой джем. В этом случае – вишня – будет давать небольшую кислинку и прекрасно оттенять медово-сливочный крем. Ингредиенты для коржей традиционные

Медовый крем с вишневым конфи / Фото: instagram.com/dolce.vita.school

Несмотря на обилие всевозможных изысканных десертов, наши любимые "Медовик" и "Наполеон" очень часто попадают на новогодний стол.

У каждого, кто когда-нибудь готовил "Наполеон", есть свой проверенный рецепт. Но с этим тортом можно делать все что угодно – экспериментировать с кремом и другими прослойками.

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В оригинальном рецепте от dolce.vita.school в качестве прослойки выступает брусничное конфи. Другими словами – брусничный густой джем.

Бруснику сложно найти, поэтому решили предложить вам использовать замороженную вишню.

Начинайте с крема и конфи, которые обязательно должны быть в холодильнике до начала сборки торта.

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"Наполеон" с медовым кремом с вишневым конфи

Ингредиенты для коржей:

Мука – 600-650 г

Сливочное масло – 400 г

Ледяная вода – 150 мл

Яйцо – 1 крупное

Соль – щепотка

Уксус 9% – 1 ст. л.

Для крема:

Молоко – 500 г

Мед – 100 г

Кукурузный крахмал – 4 ст. л.

Сливки 33% – 340 г

Для конфи:

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Вишня – 300 г

Сахар – 60 г

Кукурузный крахмал – 10 г

Как приготовить: