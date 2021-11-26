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Красавец "Наполеон" на Новый год 2022 – рецепт с медовым кремом и вишневым конфи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 ноября, 13:27
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Конфи другими словами – густой джем. В этом случае – вишня – будет давать небольшую кислинку и прекрасно оттенять медово-сливочный крем. Ингредиенты для коржей традиционные
Медовый крем с вишневым конфи
Медовый крем с вишневым конфи / Фото: instagram.com/dolce.vita.school

Несмотря на обилие всевозможных изысканных десертов, наши любимые "Медовик" и "Наполеон" очень часто попадают на новогодний стол.

У каждого, кто когда-нибудь готовил "Наполеон", есть свой проверенный рецепт. Но с этим тортом можно делать все что угодно – экспериментировать с кремом и другими прослойками.

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В оригинальном рецепте от dolce.vita.school в качестве прослойки выступает брусничное конфи. Другими словами – брусничный густой джем.

Бруснику сложно найти, поэтому решили предложить вам использовать замороженную вишню.

Начинайте с крема и конфи, которые обязательно должны быть в холодильнике до начала сборки торта.

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"Наполеон" с медовым кремом с вишневым конфи

Ингредиенты для коржей:

  • Мука – 600-650 г
  • Сливочное масло – 400 г
  • Ледяная вода – 150 мл
  • Яйцо – 1 крупное
  • Соль – щепотка
  • Уксус 9% – 1 ст. л.

Для крема:

  • Молоко – 500 г
  • Мед – 100 г
  • Кукурузный крахмал – 4 ст. л.
  • Сливки 33% – 340 г

Для конфи:

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  • Вишня – 300 г
  • Сахар – 60 г
  • Кукурузный крахмал – 10 г

Как приготовить:

  1. Для крема яйца соединить с крахмалом и смешать до однородности венчиком.
  2. Молоко подогреть, добавить мед и растворить его.
  3. Помешивая, влить тонкой струйкой молоко в яичную смесь.
  4. Уварить до консистенции сметаны. Снять с огня, накрыть пленкой, остудить.
  5. Взбить сливки до мягких пиков, соединить с кремом и перемешать.
  6. Для конфи размороженную вишню соединить с сахаром, довести до кипения и готовить еще несколько минут.
  7. Крахмал развести в 2 ст. л. воды и вылить в кипящую вишневую массу.
  8. Когда конфи загустеет, остудить.
  9. Для коржей просеять муку на рабочую поверхности или в большую миску.
  10. Сливочное масло перед приготовлением убрать в морозилку на 2 часа. Порубить его ножом в муку на маленькие кусочки. Перемешивать масло с мукой лучше ложкой, не рукой, чтобы масло не таяло.
  11. Массу собрать в горку, посередине сделать углубление
  12. Соединить ледяную воду, яйцо, уксус и соль, взболтать вилкой и вылить эту смесь в углубление.
  13. Быстро замесить тесто. Долго месить не нужно, чтобы масло не растаяло.
  14. Разделить тесто на 11 частей, выложить на тарелку, присыпанную мукой, и убрать в холодильник на 1,5 часа.
  15. Выпекать при 200 градусов 8-10 минут. Важно: после выпечки коржи уменьшатся в размере.
  16. Накрыть пленкой, убрать в холодильник на несколько часов.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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