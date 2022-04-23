Нарядный рулет к Пасхе – нужна куриная печень и немного свиного фарша

Если пока не придумали, каким мясным блюдом украсить пасхальный стол, то обязательно попробуйте этот рулет.
Рецептом подобного, тоже бюджетного, из сала и фарша, мы делились.
Этот печеночный и более красочный. Нежности ему придаст куриная печень, а сочности – свинина с жареным луком.
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Можно упростить процесс и использовать готовый фарш. Запечется рулет в течение одного часа.
Рецепт нашли у фудблогера Лілія Цвіт.
Печеночный рулет с яйцом на Пасху
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г;
- мясо свиное – 500 г;
- лук –1 шт.;
- манка – 3 ст. л.;
- хлеб белый – 2-3 ломтика;
- яйца – 2-3 шт.;
- соль, перец.
В Эстонии на праздники готовят красивый мясной рулет "Длинный мальчик". Его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Куриную печень очистить от пленок, измельчить до состояния пюре. Добавить манку, перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Обжаренный измельченный лук измельчить вместе с мясом. Добавить замоченный мякиш хлеба без корочки.
- Соединить фарш с печенью, добавить все специи и перемешать. Вбить яйца и еще раз перемешать.
- Форму застелить пергаментом и борта тоже. Наполнить половину формы паштетом. Распределить вареные яйца. Выложить остальную часть паштета.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около одного часа.
Некоторые подробности этой красивой закуски смотрите в видео.
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