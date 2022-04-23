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Нарядный рулет к Пасхе – нужна куриная печень и немного свиного фарша

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 апреля, 17:06
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Форма блюда может быть любой, но автор рецепта предлагает запекать его с вареными яйцами. После того, как измельчится печень, к ней нужно добавить манку
Мясной рулет с беконом
Мясной рулет с беконом / Фото: Depositphotos

Если пока не придумали, каким мясным блюдом украсить пасхальный стол, то обязательно попробуйте этот рулет.

Рецептом подобного, тоже бюджетного, из сала и фарша, мы делились.

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Этот печеночный и более красочный. Нежности ему придаст куриная печень, а сочности – свинина с жареным луком.

Можно упростить процесс и использовать готовый фарш. Запечется рулет в течение одного часа.

Рецепт нашли у фудблогера Лілія Цвіт.

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Печеночный рулет с яйцом на Пасху

Печеночный рулет с яйцом на Пасху
Печеночный рулет с яйцом на Пасху / Фото: Лілія Цвіт

Ингредиенты:

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  • печень куриная – 500 г;
  • мясо свиное – 500 г;
  • лук –1 шт.;
  • манка – 3 ст. л.;
  • хлеб белый – 2-3 ломтика;
  • яйца – 2-3 шт.;
  • соль, перец.

В Эстонии на праздники готовят красивый мясной рулет "Длинный мальчик". Его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Куриную печень очистить от пленок, измельчить до состояния пюре. Добавить манку, перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Обжаренный измельченный лук измельчить вместе с мясом. Добавить замоченный мякиш хлеба без корочки.
  3. Соединить фарш с печенью, добавить все специи и перемешать. Вбить яйца и еще раз перемешать.
  4. Форму застелить пергаментом и борта тоже. Наполнить половину формы паштетом. Распределить вареные яйца. Выложить остальную часть паштета.
  5. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около одного часа.

Некоторые подробности этой красивой закуски смотрите в видео.

Рецепты еще трех недорогих пасхальных закусок собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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