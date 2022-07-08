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Наваристая уха и секреты ее приготовления от Евгения Клопотенко (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июля, 09:25
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Автор рецепта взял карпа, можно использовать любую другую белую рыбу. Для насыщенного вкуса коренья обжариваются, к ухе добавляются помидоры и сливочное масло
Рецепт ухи из белой рыбы от Евгения Клопотенко
Рецепт ухи из белой рыбы от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

Безусловно, самая вкусная уха получается на костре. О том, как ее готовят рыбаки, мы рассказывали. Но если знать некоторые детали ее приготовления, то котелок и открытый огонь не обязательны.

Евгений Клопотенко советует сначала приготовить бульон на обжаренном корне сельдерея, петрушки и с морковью. В конце приготовления их нужно убрать из кастрюли.

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Также нужно обжарить мякоть томатов на сливочном масле с добавлением коньяка – и только потом загружать рыбу.

Уха из белой рыбы

Ингредиенты на 3,5 литра:

  • 500-700 г карп (или любой белой рыбы);
  • 2-3 шт. моркови;
  • ¼ шт. корень сельдерея (100-150 г);
  • 1 шт. лук;
  • 1 шт. корень петрушки;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2-3 шт. картофеля;
  • 1 зубка чеснока;
  • 5 шт. лавровых листьев;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл коньяка;
  • 3-4 шт. помидоров;
  • 10-12 горошин душистого перца;
  • 1 ч. л. зерен кориандра;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Очистите рыбу и выньте внутренности, если вы купили целую рыбину. Если у вас филе, можете оставить его целым или разрезать на части.
  2. Приготовьте овощной бульон. Для этого на сухой сковороде обжарьте одну большую морковь, ¼ корня сельдерея и корень петрушки, нарезанные произвольными кусками, и половинки репчатой луковицы до румяной корочки.
  3. Переложите овощи в кастрюлю и залейте водой. Варите на среднем огне 30 минут. Добавьте в бульон 5-6 лавровых листов и 10-12 горошин душистого перца.
  4. Помидоры (3-4 шт.) натрите на крупной терке, чтобы получить томатное пюре без кожицы. Тушите в сковороде, где подрумянивались овощи для бульона, с добавлением 50 г сливочного масла в течение 10-15 минут. Жидкость упарится и получится густое томатное пюре.
  5. Влейте в сковороду 50 мл коньяка и подождите, пока выпарится алкоголь. Если умеете, то при желании можно поджечь коньяк в сковороде. Дождитесь, пока огонь перегорит, и аккуратно переложите томатное пюре в бульон.
  6. Картофель (2-3 шт.) нарежьте средним кубиком, 1-2 моркови – полукольцами. Отправьте все в овощной бульон.
  7. Отрежьте от пучка петрушки стебли. Листья пока отложите, а стебли петрушки перевяжите кулинарной нитью и добавьте к бульону.
  8. Туда же отправьте крупные куски рыбы (500-700 г) и 1 ч. л. зерен кориандра. Продолжайте варить еще 20 минут, посолите по вкусу.
  9. Из готовой ухи достаньте половинки лука и корень сельдерея, так как они будут продолжать отдавать свои вкусы, если их оставить в кастрюле. Рыбу также можно достать и выложить на отдельную тарелку.
  10. Готовую уху приправьте перцем, добавьте зелень петрушки и небольшое количество тертого чеснока по желанию.

Как готовит свою уху Евгений Клопотенко – смотрите ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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