Не отварить, а обжарить – как приготовить полезный салат со свеклой, луком и орехами

Сложно найти продукт, который бы не был органичным по вкусу вместе со свеклой. Как приготовить салат с ней, черносливом и кукурузой – мы рассказывали.
Теперь новый вариант, с обжаренной свеклой.
Судя по способу приготовления и ингредиентам, этот салат станет только вкуснее, если постоит немного в холодильнике. Есть его можно как теплым, так и холодным.
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На канале Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко просят обращать внимание на обжаривание свеклы. Она не должна жариться, а тушиться в собственном соку на медленном огне.
Салат с жареной свеклой
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- бальзамический соус – 1-2 ч. л.;
- масло растительное – 50 мл;
- лимонный сок – 2-3 ст. л ;
- сахар – 1 ч. л.;
- грецкие орехи – 50-100 г;
- соль, зелень – по вкусу.
Здесь найдете рецепт с квашеной капустой, для него тоже нужна свекла и еще – фета.
Как приготовить:
- Сырую свеклу натереть и добавить одну чайную ложку сахара, перемешать. Обжарить на сухой сковороде на медленном огне в течение 30 минут. Выложить в салатницу и накрыть крышкой.
- Лук нарезать соломкой. Обжарить до золотистости, в конце добавить немного соли. Добавить с маслом к свекле. Добавить сок лимона к луку и свекле.
- Добавить бальзамический соус и перемешать.
- Грецкие орехи измельчить, добавить к салату. Нарезать зелень и добавить в салат. Перемешать. Довести до вкуса перцем, солью.
Здесь смотрите процесс приготовления этого салата.