Не отварить, а обжарить – как приготовить полезный салат со свеклой, луком и орехами

Свеклу нужно нашинковать как можно тоньше, лук обжаривается отдельно. Советуют заправить салат небольшим количеством бальзамического соуса

Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко

Сложно найти продукт, который бы не был органичным по вкусу вместе со свеклой. Как приготовить салат с ней, черносливом и кукурузой – мы рассказывали.

Теперь новый вариант, с обжаренной свеклой.

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Судя по способу приготовления и ингредиентам, этот салат станет только вкуснее, если постоит немного в холодильнике. Есть его можно как теплым, так и холодным.

На канале Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко просят обращать внимание на обжаривание свеклы. Она не должна жариться, а тушиться в собственном соку на медленном огне.

Салат с жареной свеклой

Ингредиенты:

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свекла – 2 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

бальзамический соус – 1-2 ч. л.;

масло растительное – 50 мл;

лимонный сок – 2-3 ст. л ;

сахар – 1 ч. л.;

грецкие орехи – 50-100 г;

соль, зелень – по вкусу.

Здесь найдете рецепт с квашеной капустой, для него тоже нужна свекла и еще – фета.

Как приготовить:

Сырую свеклу натереть и добавить одну чайную ложку сахара, перемешать. Обжарить на сухой сковороде на медленном огне в течение 30 минут. Выложить в салатницу и накрыть крышкой. Лук нарезать соломкой. Обжарить до золотистости, в конце добавить немного соли. Добавить с маслом к свекле. Добавить сок лимона к луку и свекле. Добавить бальзамический соус и перемешать. Грецкие орехи измельчить, добавить к салату. Нарезать зелень и добавить в салат. Перемешать. Довести до вкуса перцем, солью.

Здесь смотрите процесс приготовления этого салата.