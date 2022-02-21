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Не отварить, а обжарить – как приготовить полезный салат со свеклой, луком и орехами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 февраля, 19:07
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Свеклу нужно нашинковать как можно тоньше, лук обжаривается отдельно. Советуют заправить салат небольшим количеством бальзамического соуса
Салат с жареной свеклой
Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко

Сложно найти продукт, который бы не был органичным по вкусу вместе со свеклой. Как приготовить салат с ней, черносливом и кукурузой – мы рассказывали.

Теперь новый вариант, с обжаренной свеклой.

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Судя по способу приготовления и ингредиентам, этот салат станет только вкуснее, если постоит немного в холодильнике. Есть его можно как теплым, так и холодным.

На канале Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко просят обращать внимание на обжаривание свеклы. Она не должна жариться, а тушиться в собственном соку на медленном огне.

Салат с жареной свеклой

Ингредиенты:

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  • свекла – 2 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • бальзамический соус – 1-2 ч. л.;
  • масло растительное – 50 мл;
  • лимонный сок – 2-3 ст. л ;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • грецкие орехи – 50-100 г;
  • соль, зелень – по вкусу.

Здесь найдете рецепт с квашеной капустой, для него тоже нужна свекла и еще – фета.

Как приготовить:

  1. Сырую свеклу натереть и добавить одну чайную ложку сахара, перемешать. Обжарить на сухой сковороде на медленном огне в течение 30 минут. Выложить в салатницу и накрыть крышкой.
  2. Лук нарезать соломкой. Обжарить до золотистости, в конце добавить немного соли. Добавить с маслом к свекле. Добавить сок лимона к луку и свекле.
  3. Добавить бальзамический соус и перемешать.
  4. Грецкие орехи измельчить, добавить к салату. Нарезать зелень и добавить в салат. Перемешать. Довести до вкуса перцем, солью.

Здесь смотрите процесс приготовления этого салата.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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