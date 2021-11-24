Не выбрасывайте просроченный йогурт – из него получается кекс-облако

Речь идет не об ароматизированном йогурте, а о греческом. Также нужно растительное масло без запаха, немного лимонного сока и кукурузного крахмала

Кекс из просроченного йогурта - рецепт / Фото: Qiong Cooking

Это действительно нереально воздушный кекс с текстурой, которая напоминает облако. Авторы кулинарного канала Qiong Cooking уверяют, что он обязательно получится. То есть, испечь его сможет даже новичок.

Мы рассказывали об удивительном японском хлопковом чизкейке, теперь узнаем, как приготовить очень классный кекс.

Реклама

Кекс-облако

Ингредиенты:

70 г греческого йогурта;

3 яйца;

40 г растительного масла без запаха;

по 50 г муки, сахара;

половина чайной ложки лимонного сока;

8 г кукурузного крахмала.

Как приготовить: