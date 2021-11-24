Не выбрасывайте просроченный йогурт – из него получается кекс-облако

Это действительно нереально воздушный кекс с текстурой, которая напоминает облако. Авторы кулинарного канала Qiong Cooking уверяют, что он обязательно получится. То есть, испечь его сможет даже новичок.
Мы рассказывали об удивительном японском хлопковом чизкейке, теперь узнаем, как приготовить очень классный кекс.
Кекс-облако
Ингредиенты:
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- 70 г греческого йогурта;
- 3 яйца;
- 40 г растительного масла без запаха;
- по 50 г муки, сахара;
- половина чайной ложки лимонного сока;
- 8 г кукурузного крахмала.
Как приготовить:
- Белки отделить от желтков. К желткам влить растительное масло и добавить йогурт. Взбить венчиком, добавить муку и снова перемешать.
- К белкам добавить лимонный сок и взбить миксером на средней скорости. Добавить сахар и взбить до появления твердых пиков.
- Переложить белки к желткам и перемешать.
- Перелить в форму для запекания и разравнять. Выпекать 55 минут при 150 градусах.