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Недорого и очень вкусно – как приготовить луковые котлеты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 апреля, 17:14
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Замешиваются не на муке, а на манке. После того, как котлеты обжарятся, они доводятся до готовности в томатном соке или пасте
Бюджетный рецепт луковых котлет
Бюджетный рецепт луковых котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus

Этот рецепт точно развеет сомнения тех, кто не очень любит овощные котлеты. Если еще не пробовали свекольные, то обязательно приготовьте – тоже вкусно и недорого.

Желательно, чтобы лук был не слишком злым. Если другого нет, добавьте чуть больше соли.

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Заканчивать готовиться они будут в томатном соке или томатной пасте.

Рецепт редакторский. Очень советуем именно нарезать лук, а не измельчать в блендере. Так котлеты будут максимально сочными.

Луковые котлеты

Луковые котлеты
Луковые котлеты / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • лук – 500 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • манка – 100 г;
  • томатный сок – 400 мл;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • соль, перец, специи.

Не менее вкусными получаются котлеты из гречки с грибами. Как их сделать узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, соединить с луком.
  2. Добавить манку, яйца, соль, перец и специи. Перемешать и дать постоять 10 минут. Сформировать котлеты.
  3. Жарить на хорошо разогретом растительном масле до румяной корочки. С каждой стороны по 4 минуты.
  4. В другой сковороде или кастрюле протушить томатный сок со специями 3-4 минуты на среднем огне.
  5. Залить котлеты и готовить 15 минут под крышкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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