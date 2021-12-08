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Немецкие картофельные клецки – рецепт удачного гарнира к любому мясу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
8 декабря, 17:45
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Клецки из Германии крупные, часто их подают с жареным луком, шкварками или тушеной капустой. Обязателен, среди прочих специй, молотый мускатный орех
Немецкие картофельные клецки
Немецкие картофельные клецки / Фото: instagram.com/lady_of_photography

С запеченным мясом, с курицей или тушеной капустой – эти клецки отлично подойдут практически ко всему.

В Германии – это прежде всего гарнир, хотя в местных ресторанах их продают как отдельное блюдо.

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Они крупнее привычных нам, могут готовиться как из отварного картофеля, так и с добавлением сырого.

На странице herringinfurs.blogspot.com рекомендуют варить картофель в мундире и внимательно смотреть, чтобы он не треснул.

Мы рассказывали, как приготовить пряный соус к немецкому фастфуду карривурст, попробуйте приготовить их клецки на гарнир.

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Немецкие картофельные клецки

Ингредиенты:

  • 1200 г крахмалистого картофеля;
  • 2 сырых яичных желтка;
  • 20 г сливочного масла;
  • 50-100 г картофельного крахмала;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель помыть, опустить в кипящую воду и варить в мундире 15-20 минут до готовности. Он не должны трескаться и разваливаться.
  2. Слить воду, накрыть кастрюлю с картошкой полотенцем и оставить на 10 минут. Очистить картофель.
  3. Пропустить картофель через пресс или мелко натереть. Добавить к картофелю яичные желтки, быстро перемешать. Добавить 50 г крахмала, перемешать. Если масса выглядит слишком жидкой, добавить немного крахмала.
  4. Сливочное масло растопить и слегка остудить.
  5. Добавить к картофельной массе соль, мускатный орех и сливочное масло. Перемешать.
  6. Разделить картофельное тесто на две равные части. Сформировать 12 крупных клецок.
  7. Воду в большой кастрюле довести до кипения и посолить. Варить 10-15 минут, пока они не всплывут. После этого варить еще 5 минут и вынуть шумовкой.
  8. Подавать как гарнир с жареным луком к мясным блюдам.

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Ирина Маслова
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