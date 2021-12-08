Немецкие картофельные клецки – рецепт удачного гарнира к любому мясу

С запеченным мясом, с курицей или тушеной капустой – эти клецки отлично подойдут практически ко всему.
В Германии – это прежде всего гарнир, хотя в местных ресторанах их продают как отдельное блюдо.
Они крупнее привычных нам, могут готовиться как из отварного картофеля, так и с добавлением сырого.
На странице herringinfurs.blogspot.com рекомендуют варить картофель в мундире и внимательно смотреть, чтобы он не треснул.
Мы рассказывали, как приготовить пряный соус к немецкому фастфуду карривурст, попробуйте приготовить их клецки на гарнир.
Немецкие картофельные клецки
Ингредиенты:
- 1200 г крахмалистого картофеля;
- 2 сырых яичных желтка;
- 20 г сливочного масла;
- 50-100 г картофельного крахмала;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель помыть, опустить в кипящую воду и варить в мундире 15-20 минут до готовности. Он не должны трескаться и разваливаться.
- Слить воду, накрыть кастрюлю с картошкой полотенцем и оставить на 10 минут. Очистить картофель.
- Пропустить картофель через пресс или мелко натереть. Добавить к картофелю яичные желтки, быстро перемешать. Добавить 50 г крахмала, перемешать. Если масса выглядит слишком жидкой, добавить немного крахмала.
- Сливочное масло растопить и слегка остудить.
- Добавить к картофельной массе соль, мускатный орех и сливочное масло. Перемешать.
- Разделить картофельное тесто на две равные части. Сформировать 12 крупных клецок.
- Воду в большой кастрюле довести до кипения и посолить. Варить 10-15 минут, пока они не всплывут. После этого варить еще 5 минут и вынуть шумовкой.
- Подавать как гарнир с жареным луком к мясным блюдам.