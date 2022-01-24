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Немецкий теплый сэндвич "Крепкий Макс" – его стоит попробовать на завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 января, 07:10
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Из названия понятно, что насытит этот сэндвич крепко. Нужен черный или серый хлеб, побольше ветчины или отварного мяса и жареное яйцо. Оно будет украшать "Макса"
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс"
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/soisblessed

Что может быть сытнее хорошего сэндвича с вкусными составляющими? Только те сэндвичи, которые отличаются оригинальностью. Об одном таком – кубинском, с индейкой и джемом, – мы рассказывали.

"Крепкий Макс" из Германии и это не только качественный, то есть сытный завтрак, но и отличный перекус.

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Вариантов "Макса" много, но сверху обязательно должно быть жареное яйцо, а все ингредиенты сэндвича должны лежать на кусочке черного хлеба.

И да. Не жалейте мяса. Будет это ветчина, отварная курица или говядина.

Немецкий сэндвич "Крепкий Макс"

Немецкий сэндвич "Крепкий Макс"
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/katie_holzapfel

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Ингредиенты:

  • черный хлеб;
  • твердый сыр;
  • ветчина;
  • яйца;
  • горчица;
  • сливочное масло;
  • чеснок.

С белым хлебом и вялеными помидорами – так готовят сэндвичи в Италии и называются они трамеццини. Как их сделать к завтраку – читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Хлеб слегка обжарить на сливочном масле. По желанию одну сторону натереть чесноком.
  2. Каждый кусочек хлеба намазать горчицей и, не убирая его со сковороды, положить ломтик сыра. Как только сыр слегка расплавится, выложить ветчину.
  3. На другой сковороде приготовить глазунью, выложить на ветчину жареные яйца и подавать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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