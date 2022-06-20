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Необычно и вкусно – рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 июня, 09:57
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Используется замороженная вишня без косточки. Она добавляется к фаршу и украшает галушки перед подачей. Тесто замешивается на кефире
Рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко
Рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

В украинской кухне рецептов галушек десятки, мы писали, как их сделать с капустой. Евгений Клопотенко предлагает немного неожиданную заправку для них – фарш с замороженной вишней. Уверяет, что это очень вкусно.

Нужно сказать, что вишни в украинской кухне используются не всегда по привычному назначению. Например, в Винницкой области свежие ягоды добавляют в борщ.

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Тесто раскатывать не нужно, что удобно. Просто отрывайте небольшими порциями и бросайте в кипящую воду. Ягоды предварительно размораживаются, сок сливается. Пропорции следующие: 500 граммов фарша на 400 граммов вишни.

Галушки с фаршем и вишнями

Галушки с фаршем и вишнями
Галушки с фаршем и вишнями / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты для теста:

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  • 400 г муки;
  • 250 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • ½ ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара.

Для заправки:

  • 500 г фарша ассорти;
  • 400 г замороженных вишен;
  • ½ ч. л. молотого кориандра;
  • ½ стакана сметаны;
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Для теста смешайте в миске 400 г муки из 250 мл кефира, 1 яйцом, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
  2. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли. Отрывайте небольшие кусочки теста и бросайте в кипящую воду. Варите примерно 2 минуты.
  3. В готовые клецки добавьте немного подсолнечного масла, чтобы они не слипались, накройте полотенцем.
  4. Для заправки поджарьте 500 г фарша на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1/2 ч. л. молотого кориандра. Тушите до готовности фарша.
  5. За 5 минут до готовности фарша добавьте 400 г предварительно размороженных вишен без косточки и немного их сока.
  6. Положите в сковороду готовые клецки и тушите все вместе 1 минуту. Подавать со сметаной.

Как готовит галушки сам шеф-повар – смотрите ниже.

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Обязательно попробуйте еще один рецепт Евгения Клопотенко – холодный свекольный борщ на квасе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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