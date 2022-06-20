Необычно и вкусно – рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко

Используется замороженная вишня без косточки. Она добавляется к фаршу и украшает галушки перед подачей. Тесто замешивается на кефире

Рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

В украинской кухне рецептов галушек десятки, мы писали, как их сделать с капустой. Евгений Клопотенко предлагает немного неожиданную заправку для них – фарш с замороженной вишней. Уверяет, что это очень вкусно.

Нужно сказать, что вишни в украинской кухне используются не всегда по привычному назначению. Например, в Винницкой области свежие ягоды добавляют в борщ.

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Тесто раскатывать не нужно, что удобно. Просто отрывайте небольшими порциями и бросайте в кипящую воду. Ягоды предварительно размораживаются, сок сливается. Пропорции следующие: 500 граммов фарша на 400 граммов вишни.

Галушки с фаршем и вишнями

Галушки с фаршем и вишнями / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты для теста:

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400 г муки;

250 мл кефира;

1 яйцо;

½ ч. л. соли;

1 ст. л. сахара.

Для заправки:

500 г фарша ассорти;

400 г замороженных вишен;

½ ч. л. молотого кориандра;

½ стакана сметаны;

2-3 ст. л. подсолнечного масла;

соль, перец.

Как приготовить:

Для теста смешайте в миске 400 г муки из 250 мл кефира, 1 яйцом, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли. Отрывайте небольшие кусочки теста и бросайте в кипящую воду. Варите примерно 2 минуты. В готовые клецки добавьте немного подсолнечного масла, чтобы они не слипались, накройте полотенцем. Для заправки поджарьте 500 г фарша на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1/2 ч. л. молотого кориандра. Тушите до готовности фарша. За 5 минут до готовности фарша добавьте 400 г предварительно размороженных вишен без косточки и немного их сока. Положите в сковороду готовые клецки и тушите все вместе 1 минуту. Подавать со сметаной.

Как готовит галушки сам шеф-повар – смотрите ниже.

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Обязательно попробуйте еще один рецепт Евгения Клопотенко – холодный свекольный борщ на квасе.