Необычно и вкусно – рецепт галушек с фаршем и вишнями от Евгения Клопотенко

В украинской кухне рецептов галушек десятки, мы писали, как их сделать с капустой. Евгений Клопотенко предлагает немного неожиданную заправку для них – фарш с замороженной вишней. Уверяет, что это очень вкусно.
Нужно сказать, что вишни в украинской кухне используются не всегда по привычному назначению. Например, в Винницкой области свежие ягоды добавляют в борщ.
Тесто раскатывать не нужно, что удобно. Просто отрывайте небольшими порциями и бросайте в кипящую воду. Ягоды предварительно размораживаются, сок сливается. Пропорции следующие: 500 граммов фарша на 400 граммов вишни.
Галушки с фаршем и вишнями
Ингредиенты для теста:
- 400 г муки;
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- ½ ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара.
Для заправки:
- 500 г фарша ассорти;
- 400 г замороженных вишен;
- ½ ч. л. молотого кориандра;
- ½ стакана сметаны;
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Для теста смешайте в миске 400 г муки из 250 мл кефира, 1 яйцом, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
- В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли. Отрывайте небольшие кусочки теста и бросайте в кипящую воду. Варите примерно 2 минуты.
- В готовые клецки добавьте немного подсолнечного масла, чтобы они не слипались, накройте полотенцем.
- Для заправки поджарьте 500 г фарша на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 1/2 ч. л. молотого кориандра. Тушите до готовности фарша.
- За 5 минут до готовности фарша добавьте 400 г предварительно размороженных вишен без косточки и немного их сока.
- Положите в сковороду готовые клецки и тушите все вместе 1 минуту. Подавать со сметаной.
Как готовит галушки сам шеф-повар – смотрите ниже.
Обязательно попробуйте еще один рецепт Евгения Клопотенко – холодный свекольный борщ на квасе.