Очень необычные итальянские маффины – рецепт с грибами

По своей структуре маффины похожи на фондан. Готовятся на основе картофельного пюре. Начинка может быть самая разная – грибы, соленый лосось, ветчина, овощи

Итальянские картофельные маффины

Нужно сказать, что простой домашней выпечки в Италии достаточно. Очень много пирогов, они максимально просты в приготовлении.

Их картофельные маффины по своему виду похожи на фонданы. То есть дополнительные ингредиенты не вмешиваются в тесто, как это обычно бывает.

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Картофельное пюре представляет собой оболочку, а внутри только то, что вы выберете в качестве начинки.

Вместо грибов можно использовать соленый лосось, ветчину или овощное пюре. А если добавить немного мягкого сыра к этому всему, начинка приобретет отличную консистенцию. Если у вас керамические или металлические формочки, их дно нужно присыпать сухарями.

Рецепт нашли на kitchen.727go.com.

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Итальянские картофельные маффины

Рецепт итальянских картофельных маффинов

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

яйца – 2 шт.;

грибы – 200 г;

панировочные сухари – 2-3 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик,

петрушка – несколько веточек;

розмарин – несколько веточек;

зеленый лук – несколько веточек;

оливковое масло – 1-2 ст. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

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Измельчить петрушку, розмарин, лук и чеснок. Вымыть картофель и отваривать в кожуре до готовности. Размять в пюре. Добавить яйца, измельченную зелень, соль, перец и перемешать. Формочки для маффинов смазать оливковым маслом и присыпать панировочными сухарями (при использовании металлических или одноразовых алюминиевых форм). Силиконовые можно ничем не смазывать. Заполнить формочки картофельным пюре, оставляя пустой середину. Грибы нарезать, слегка обжарить с солью и перцем. Выложить внутрь, сверху грибов снова положить пюре. Посыпать каждый маффин панировочными сухарями и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30- 40 минут. Достать из духовки, когда они подрумянятся.

Обязательно попробуйте итальянский рисовый пирог, тесто для него можно взять готовое, слоеное.