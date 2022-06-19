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Очень необычные итальянские маффины – рецепт с грибами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 июня, 16:53
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По своей структуре маффины похожи на фондан. Готовятся на основе картофельного пюре. Начинка может быть самая разная – грибы, соленый лосось, ветчина, овощи
Итальянские картофельные маффины
Итальянские картофельные маффины

Нужно сказать, что простой домашней выпечки в Италии достаточно. Очень много пирогов, они максимально просты в приготовлении.

Их картофельные маффины по своему виду похожи на фонданы. То есть дополнительные ингредиенты не вмешиваются в тесто, как это обычно бывает.

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Картофельное пюре представляет собой оболочку, а внутри только то, что вы выберете в качестве начинки.

Вместо грибов можно использовать соленый лосось, ветчину или овощное пюре. А если добавить немного мягкого сыра к этому всему, начинка приобретет отличную консистенцию. Если у вас керамические или металлические формочки, их дно нужно присыпать сухарями.

Рецепт нашли на kitchen.727go.com.

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Итальянские картофельные маффины

Рецепт итальянских картофельных маффинов
Рецепт итальянских картофельных маффинов

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • грибы – 200 г;
  • панировочные сухари – 2-3 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик,
  • петрушка – несколько веточек;
  • розмарин – несколько веточек;
  • зеленый лук – несколько веточек;
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Измельчить петрушку, розмарин, лук и чеснок.
  2. Вымыть картофель и отваривать в кожуре до готовности. Размять в пюре. Добавить яйца, измельченную зелень, соль, перец и перемешать.
  3. Формочки для маффинов смазать оливковым маслом и присыпать панировочными сухарями (при использовании металлических или одноразовых алюминиевых форм). Силиконовые можно ничем не смазывать.
  4. Заполнить формочки картофельным пюре, оставляя пустой середину.
  5. Грибы нарезать, слегка обжарить с солью и перцем. Выложить внутрь, сверху грибов снова положить пюре.
  6. Посыпать каждый маффин панировочными сухарями и сбрызнуть оливковым маслом.
  7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30- 40 минут. Достать из духовки, когда они подрумянятся.

Обязательно попробуйте итальянский рисовый пирог, тесто для него можно взять готовое, слоеное.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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