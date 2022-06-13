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Неверотяные сырники с клубникой – рецепт для красивого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 июня, 07:01
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Можно использовать свежую ягоду или взять несъеденную за зиму замороженную. Если клубника крупная, разрезайте пополам
Рецепт сырников с клубникой к завтраку
Рецепт сырников с клубникой к завтраку

Сегодня сырники готовят даже с оливками, что говорить о клубнике. Тем более представить, насколько это отличный вкус – очень просто.

В рецепте vera__orlova они замешиваются на рисовой муке, используйте ту, которая у вас есть. Количество сахара не указывается, он добавляется, согласно личным предпочтениям.

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Если будете использовать замороженную клубнику, припылите ее крахмалом перед тем, как она попадет в сырник.

Сырники с клубникой

Сырники с клубникой
Сырники с клубникой

Ингредиенты:

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  • творог сухой – 300 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука рисовая – 3 ст. л.+ для формовки;
  • ванилин на кончике ножа;
  • сахар;
  • клубника;
  • корица для подачи.

Как приготовить:

  1. Размять творог вилкой, добавить яйца, муку, ванилин, сахар, хорошо перемешать. Дать постоять 15-20 минут.
  2. В центре сырника сделать углубление и разместить клубнику. Хорошо закрыть, чтобы ягоды не было видно.
  3. Жарить на хорошо разогретой сковороде, украсить корицей.

Как приготовить сырники в духовке, читайте здесь. Они замешиваются на манке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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