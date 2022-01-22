Ароматные и с неожиданным вкусом – рецепт куриных крыльев с лимоном и перцем

Особенность – лимонный перец, который готовится на основе цедры и крупномолотого черного перца. Эта смесь слегка запекается в духовке, а потом посыпается на крылья

Куриные крылья с лимоном и перцем / Фото: cooking.nytimes.com

Куриные крылья, запеченные в разных маринадах в духовке, – быстро, вкусно и бюджетно.

Этот рецепт, скорее, о новых дополнительных ингредиентах, которые сделают крылья действительно чем-то оригинальным.

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Итак, главный элемент – это так называемый лимонный перец. Волшебство начинается, когда цедра наполняется мускусным вкусом перца, а сам перец попадает под влияние эфирных масел лимона, слегка теряя свою горечь.

Кулинарные редакторы The New York Times советуют быть осторожными во время приготовления лимонного перца, цедра не должна подгореть, оставаясь ярко-желтой.

Куриные крылья с лимоном и перцем

Ингредиенты для курицы:

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800 г куриных крылышек;

50 мл оливкового масла;

1 ч. л. соли.

Для лимонного перца:

2 лимона;

2 ст. л. крупномолотого черного перца;

1 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. чесночного порошка.

Здесь узнаете, как испанцы готовят курицу чилиндрон. Для нее нужен болгарский перец.

Как приготовить:

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