Десерт "Битое стекло" – простой рецепт желейного торта за 80 гривен

Этот разноцветный торт из разряда быстрых и без заморочек десертов без выпечки. Пока желе будет застывать в холодильнике, можно заняться сметанным кремом.
Усилить вкус "Битого стекла" могут кусочки фруктов, ягоды или измельченное печенье. Это все добавляется перед тем, как десерт отправится в холодильник.
Стоимость торта чуть больше 80 гривен, что еще больше усиливает его привлекательность.
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Автор рецепта Готовить просто взяла 500 граммов сметаны, ее можно брать чуть меньше, а желе, соответственно, больше.
Десерт "Битое стекло"
Ингредиенты:
- 3 упаковки желе разной расцветки;
- 20 г желатина;
- 500 г сметаны;
- 100 г сахара;
- печенье или фрукты – по желанию.
Десерт можно приготовить и за 25 минут, для него нужны орехи и яблоки.
Как приготовить:
- Каждый пакетик желе растворить в кипятке, согласно инструкции на упаковке.
- Когда желе остынет, вылить его в форму, это может быть квадратная глубокая тарелка. Отправить в холодильник до застывания. После того, как застынет, нарезать его средними кубиками.
- Желатин залить горячей водой и тщательно размешать. Не должно остаться ни одной крупинки.
- В сметану добавить ванилин и сахар, влить желатин и тщательно перемешать венчиком.
- В силиконовую форму для кекса выложить желе, чередуя цвета. Залить сметанным кремом. Теперь можно добавить нарезанные фрукты или печенье.
- Отправить в холодильник на 30-40 минут.
Подробней об это быстром и вкусном десерте смотрите в видео.
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