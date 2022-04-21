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Десерт "Битое стекло" – простой рецепт желейного торта за 80 гривен

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 апреля, 13:48
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Второе название этого десерта "Калейдоскоп". Желе может быть трех и двух вкусов, сам торт формируется в силиконовой форме для кекса
Быстрый десерт-торт "Битое стекло"
Быстрый десерт-торт "Битое стекло" / Фото: instagram.com/matilda_leo

Этот разноцветный торт из разряда быстрых и без заморочек десертов без выпечки. Пока желе будет застывать в холодильнике, можно заняться сметанным кремом.

Усилить вкус "Битого стекла" могут кусочки фруктов, ягоды или измельченное печенье. Это все добавляется перед тем, как десерт отправится в холодильник.

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Стоимость торта чуть больше 80 гривен, что еще больше усиливает его привлекательность.

Автор рецепта Готовить просто взяла 500 граммов сметаны, ее можно брать чуть меньше, а желе, соответственно, больше.

Десерт "Битое стекло"

Десерт "Битое стекло"
Десерт "Битое стекло" / Фото: Готовить просто

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Ингредиенты:

  • 3 упаковки желе разной расцветки;
  • 20 г желатина;
  • 500 г сметаны;
  • 100 г сахара;
  • печенье или фрукты – по желанию.

Десерт можно приготовить и за 25 минут, для него нужны орехи и яблоки.

Как приготовить:

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  1. Каждый пакетик желе растворить в кипятке, согласно инструкции на упаковке.
  2. Когда желе остынет, вылить его в форму, это может быть квадратная глубокая тарелка. Отправить в холодильник до застывания. После того, как застынет, нарезать его средними кубиками.
  3. Желатин залить горячей водой и тщательно размешать. Не должно остаться ни одной крупинки.
  4. В сметану добавить ванилин и сахар, влить желатин и тщательно перемешать венчиком.
  5. В силиконовую форму для кекса выложить желе, чередуя цвета. Залить сметанным кремом. Теперь можно добавить нарезанные фрукты или печенье.
  6. Отправить в холодильник на 30-40 минут.

Подробней об это быстром и вкусном десерте смотрите в видео.

Если следите за правильным питанием, а десерт хочется, приготовьте этот диетический "Наполеон".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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