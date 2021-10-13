Нежная основа, воздушная начинка и ароматные яблоки – как приготовить баварский торт

Особенность торта – после выпечки его нужно охладить в течение нескольких часов. Ведь его нежная творожная начинка должна напитаться ароматом яблок и корицы

Баварский яблочный торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/

Баварский яблочный торт пока не вошел в список самой известной выпечки с яблоками, но в своей стране его любят очень. Это не просто обычный пирог или торт, это тройное удовольствие. Ведь между песочным хрустящим коржом и яблоками размещается нежная творожная начинка. Творог стоит тщательно перетереть или заменить крем-сыром.

Баварский яблочный торт

Баварский яблочный торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/

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Ингредиенты:

Мука – 140 г

Сахар – 35 г

Сливочное масло – 120 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Для начинки:

Творог – 230 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Яблоки – 5-6 шт.

Корица – 2 ч. л.

Миндаль (лепестки) – по вкусу

Как приготовить:

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