Нежная свиная грудинка за 15 минут – рецепт интересного маринада

Это одна из самых простых холодных закусок, которая хорошо сохраняется в дороге и после которой остаешься сытым надолго.
Здесь очень важно выбрать качественный продукт, о всех тонкостях мы подробно писали.
Сало в маринад нужно бросать сразу же и готовить не более 15 минут. Спустя это время добавляются карри, хмели-сунели и нарезанный чеснок.
Доходит до полной готовности закуска в холодильнике, вытягивать сало из маринада не нужно.
Рецепт нашли на канале Рецепты от мамули.
Вареная свиная грудинка
Ингредиенты:
- свиная грудинка – 2 кг.
Маринад на 2 литра:
- соль – 4 ст. л. с небольшой горкой;
- лавровый лист – 6 шт.;
- перец молотый – 1 ч. л.;
- перец горошком – 30 шт.;
- карри, хмели-сунели – 1 ч. л.;
- чеснок – 2 головки.
Как приготовить:
- Сало нарезать и помыть.
- В два литра воды добавить соль, лавровый лист и весь перец. Чуть подогреть маринад и выложить сало. Когда маринад закипит, снять пену.
- Положить тарелку, чтобы погрузить сало в маринад, варить 15-20 минут.
- Выключить огонь, положить нарезанный чеснок и приправы. Отправить кастрюлю с салом в холодильник на 8-10 часов.
Как готовят вареное сало гуцулы, читайте здесь.