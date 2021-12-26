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Нежное куриное филе по-итальянски – оно тушится с томатами в собственном соку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
26 декабря, 18:28
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Весь процесс происходит в сковороде. Курица сначала обжаривается со специями, потом возвращается к слегка протушенным помидорам в собственном соку. Их можно заменить свежими
Куриная грудка по-итальянски
Куриная грудка по-итальянски / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Это еще одна интересная и максимально простая вариация приготовления куриного филе.

В отличие от курицы Маренго, которая тушится с грибами и белым вином, для куриного филе по-итальянски нужны томаты в собственном соку или помидоры.

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Филе можно нарезать или обжаривать целым. Тогда время приготовления увеличится.

Авторы рецепта kitchen_kulinars предлагают подавать курицу с любым гарниром, но хорошо к ней подойдут спагетти.

Куриная грудка по-итальянски

Ингредиенты:

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  • Куриная грудка, томаты в собственном соку – по 400 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Итальянские травы
  • Свежая петрушка
  • Соль, другие специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грудку нарезать на тонкие кусочки, посыпать солью и смесью итальянских трав.
  2. На сковороду налить немного масла. Обжарить грудку с двух сторон до полуготовности, затем убрать на тарелку.
  3. Мелко нарезать чеснок, обжарить на той же сковородке. Влить томаты в собственном соку или мелко нарезанные помидоры. Тушить, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
  4. Добавить итальянские травы, вернуть куриную грудку. Тушить под крышкой до полной готовности.
  5. Украсить зеленью петрушки.

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Ирина Маслова
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