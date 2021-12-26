Нежное куриное филе по-итальянски – оно тушится с томатами в собственном соку

Весь процесс происходит в сковороде. Курица сначала обжаривается со специями, потом возвращается к слегка протушенным помидорам в собственном соку. Их можно заменить свежими

Куриная грудка по-итальянски / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Это еще одна интересная и максимально простая вариация приготовления куриного филе.

В отличие от курицы Маренго, которая тушится с грибами и белым вином, для куриного филе по-итальянски нужны томаты в собственном соку или помидоры.

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Филе можно нарезать или обжаривать целым. Тогда время приготовления увеличится.

Авторы рецепта kitchen_kulinars предлагают подавать курицу с любым гарниром, но хорошо к ней подойдут спагетти.

Куриная грудка по-итальянски

Ингредиенты:

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Куриная грудка, томаты в собственном соку – по 400 г

Чеснок – 3 зуб.

Итальянские травы

Свежая петрушка

Соль, другие специи – по вкусу

Как приготовить: