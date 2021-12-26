Нежное куриное филе по-итальянски – оно тушится с томатами в собственном соку

Это еще одна интересная и максимально простая вариация приготовления куриного филе.
В отличие от курицы Маренго, которая тушится с грибами и белым вином, для куриного филе по-итальянски нужны томаты в собственном соку или помидоры.
Филе можно нарезать или обжаривать целым. Тогда время приготовления увеличится.
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Авторы рецепта kitchen_kulinars предлагают подавать курицу с любым гарниром, но хорошо к ней подойдут спагетти.
Куриная грудка по-итальянски
Ингредиенты:
- Куриная грудка, томаты в собственном соку – по 400 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Итальянские травы
- Свежая петрушка
- Соль, другие специи – по вкусу
Как приготовить:
- Грудку нарезать на тонкие кусочки, посыпать солью и смесью итальянских трав.
- На сковороду налить немного масла. Обжарить грудку с двух сторон до полуготовности, затем убрать на тарелку.
- Мелко нарезать чеснок, обжарить на той же сковородке. Влить томаты в собственном соку или мелко нарезанные помидоры. Тушить, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
- Добавить итальянские травы, вернуть куриную грудку. Тушить под крышкой до полной готовности.
- Украсить зеленью петрушки.
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