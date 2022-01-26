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Нежный морковный кекс на растительном масле – как испечь и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 января, 08:11
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Этот кекс из Бразилии, все ингредиенты взбиваются в блендере. То есть морковь тереть не нужно. Украшается умеренно сладкой шоколадной глазурью
Бразильский морковный кекс
Бразильский морковный кекс / Фото: instagram.com/gostosurasdabisa

Выпечка с фруктами и овощами обречена на успех среди пробующих. Эти дополнения улучшают не только вкус, но и текстуру, как в кексе с авокадо, бананом и орехами.

Нежный, воздушный и сочный бразильский кекс обязательно вам понравится. Он в меру сладкий, что важно, с очень мягким вкусом и ароматом моркови, которая практически не чувствуется.

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Моркови нужно 250 граммов и она не натирается, как в другой подобной выпечке, а соединяется с другими ингредиентами в блендере.

В Бразилии кекс пекут или в прямоугольной форме, а потом разрезают на порции, или в классической форме с отверстием посередине.

Рецепт с сайта Нerringinfurs.blogspot.com.

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Бразильский морковный кекс

Бразильский морковный кекс
Бразильский морковный кекс / Фото: instagram.com/atelieclaraazevedo

Ингредиенты:

  • по 250 г сырой моркови, сахара;
  • 260 г муки;
  • 4 яйца;
  • 200 мл рафинированного растительного масла;
  • 1 ст. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Для шоколадной глазури:

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  • 1 стакан холодного молока;
  • по 5 ст. л. сахара, какао;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1,5 ч. л. кукурузного крахмала.

Рецепт сырных кексов с крабовыми палочками найдете здесь. Их удобно брать на перекус.

Как приготовить:

  1. Морковь почистить и нарезать мелко. Положить в блендер яйца, сахар, масло, морковь. Пюрировать до однородности.
  2. Муку просеять с солью и разрыхлителем. Пересыпать в блендер мучную смесь и снова пюрировать. Вылить массу в форму.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 40-50 минут до сухой шпажки. Дать остыть в форме.
  4. Для глазури соединить половину молока и крахмал. Добавить остальные ингредиенты. Варить на медленном огне до загустения. Остудить, полить кекс.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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