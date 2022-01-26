Нежный морковный кекс на растительном масле – как испечь и рецепт

Выпечка с фруктами и овощами обречена на успех среди пробующих. Эти дополнения улучшают не только вкус, но и текстуру, как в кексе с авокадо, бананом и орехами.
Нежный, воздушный и сочный бразильский кекс обязательно вам понравится. Он в меру сладкий, что важно, с очень мягким вкусом и ароматом моркови, которая практически не чувствуется.
Моркови нужно 250 граммов и она не натирается, как в другой подобной выпечке, а соединяется с другими ингредиентами в блендере.
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В Бразилии кекс пекут или в прямоугольной форме, а потом разрезают на порции, или в классической форме с отверстием посередине.
Рецепт с сайта Нerringinfurs.blogspot.com.
Бразильский морковный кекс
Ингредиенты:
- по 250 г сырой моркови, сахара;
- 260 г муки;
- 4 яйца;
- 200 мл рафинированного растительного масла;
- 1 ст. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Для шоколадной глазури:
- 1 стакан холодного молока;
- по 5 ст. л. сахара, какао;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1,5 ч. л. кукурузного крахмала.
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Как приготовить:
- Морковь почистить и нарезать мелко. Положить в блендер яйца, сахар, масло, морковь. Пюрировать до однородности.
- Муку просеять с солью и разрыхлителем. Пересыпать в блендер мучную смесь и снова пюрировать. Вылить массу в форму.
- Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 40-50 минут до сухой шпажки. Дать остыть в форме.
- Для глазури соединить половину молока и крахмал. Добавить остальные ингредиенты. Варить на медленном огне до загустения. Остудить, полить кекс.