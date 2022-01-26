Нежный морковный кекс на растительном масле – как испечь и рецепт

Этот кекс из Бразилии, все ингредиенты взбиваются в блендере. То есть морковь тереть не нужно. Украшается умеренно сладкой шоколадной глазурью

Бразильский морковный кекс / Фото: instagram.com/gostosurasdabisa

Выпечка с фруктами и овощами обречена на успех среди пробующих. Эти дополнения улучшают не только вкус, но и текстуру, как в кексе с авокадо, бананом и орехами.

Нежный, воздушный и сочный бразильский кекс обязательно вам понравится. Он в меру сладкий, что важно, с очень мягким вкусом и ароматом моркови, которая практически не чувствуется.

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Моркови нужно 250 граммов и она не натирается, как в другой подобной выпечке, а соединяется с другими ингредиентами в блендере.

В Бразилии кекс пекут или в прямоугольной форме, а потом разрезают на порции, или в классической форме с отверстием посередине.

Рецепт с сайта Нerringinfurs.blogspot.com.

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Бразильский морковный кекс

Бразильский морковный кекс / Фото: instagram.com/atelieclaraazevedo

Ингредиенты:

по 250 г сырой моркови, сахара;

260 г муки;

4 яйца;

200 мл рафинированного растительного масла;

1 ст. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Для шоколадной глазури:

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1 стакан холодного молока;

по 5 ст. л. сахара, какао;

1 ст. л. сливочного масла;

1,5 ч. л. кукурузного крахмала.

Рецепт сырных кексов с крабовыми палочками найдете здесь. Их удобно брать на перекус.

Как приготовить: