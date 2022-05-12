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Нежный молочный омлет на завтрак – запечется за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 мая, 07:01
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При желании на еще горячий омлет можно положить мелко натертый твердый сыр и подавать со свежей зеленью
Молочный омлет на завтрак
Молочный омлет на завтрак / Фото: instagram.com/krasivo_gotovim/

Этот пышный омлет очень напоминает наш любимый, который многие ели в детских садах. Не стоит бояться, что молочный привкус будет преобладать, это не так.

Еще омлет особо не поднимется и не осядет, поэтому он не выйдет за границы формы для запекания.

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Более сытным он получится, когда на еще горячий посыпать тертым сыром. Перед подачей украсьте зеленью.

Рецепт от фудблогера herringinfurs.blogspot.com

Молочный омлет

Молочный омлет
Молочный омлет / Фото: herringinfurs.blogspot.com

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Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 300 мл молока;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 20 г сливочного масла.

Как готовят омлет в Турции и его рецепт узнаете здесь.

Способ приготовления:

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  1. Яйца слегка взбить в миске венчиком. Добавить молоко и соль, перемешать.
  2. Форму смазать сливочным маслом и перелить яичную смесь.
  3. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать 30-35 минут. Дать постоять с приоткрытой дверцей еще пять минут.
  4. Подавать с тертым сыром и зеленью.

В Японии готовят красивый омлет тамагояки, для него нужны зеленый лук и морковь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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