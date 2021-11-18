Никаких котлет и отбивных – рецепты классных горячих закусок на день рождения

Приготовьте "Свинок в одеяле", где в роли "свинок" сосиски – это вкусно и недорого. Из куриного мяса можно сделать ватрушки с овощным гарниром, а из свинины – сочные рулеты в грибном соусе

Рецепты горячих мясных закусок на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Мясные блюда на день рождения – это ответственное дело. Ведь именно они делают праздник и полную картину праздничного стола.

Можно пойти несложным путем – приготовить отбивные или запечь курицу. А можно постараться и удивить гостей классными горячими закусками из мяса.

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Мясная ватрушка с гарниром из риса и овощей – рецепт редакционный. Можно использовать свиной или куриный фарш, а можно просто курицу, только лучше брать красное мясо.

Для рулетов из свинины в беконе от tedonilka нужны шампиньоны.

Свинки в одеяле – это популярная закуска в Британии и сравнительно недорогая. Автор рецепта sashasa_fonov1979 предлагает взять самые лучшие сосиски.

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Свинки в одеяле

Свинки в одеяле / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты:

Бекон – 15 ломтиков

Маленькие сосиски – 30 шт.

Мед – 2 ст. л.

Как приготовить:

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Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой. Полоски бекона разрезать пополам. Плотно обернуть каждую сосиску в бекон и уложить на противень швом вниз. Запекать 15-20 минут, пока бекон не станет румяным. Смазать медом и запекать еще 5 минут.

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Мясные рулеты в беконе

Мясные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/tedonilka

Ингредиенты на 6 порций:

Свиная вырезка – 6 кусочков

Грудинка (бекон) – 6 ломтиков

Луковица – 1 шт. (небольшая)

Шампиньоны – 6 шт.

Сливки 33% – 150 мл

Чеснок – 4 зуб.

Соль, специи, перец – по вкусу

Как приготовить:

Нарезать лук и грибы мелким кубиком. Вырезку – небольшими полосками. Мясо посолить, поперчить и завернуть в бекон. Обжарить по несколько минут до золотистого цвета. Выложить в форму для запекания. На этой же сковороде обжарить лук с грибами. Добавить сливки, измельченный чеснок, соль и специи и тушить 5 минут на медленном огне. Залить рулеты соусом и запекать при 180 градусах 35-45 минут.

Мясная ватрушка

Мясная ватрушка / Фото: instagram.com/molobok_kolcovo

Ингредиенты:

Куриное красное мясо или фарш – 1 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб

Молоко – 50 мл

Яйца – 3 шт.

Батон – 150-200 г

Соль, перец, специи

Рис, болгарский перец, горошек

Как приготовить: