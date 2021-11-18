Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Никаких котлет и отбивных – рецепты классных горячих закусок на день рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 ноября, 11:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Приготовьте "Свинок в одеяле", где в роли "свинок" сосиски – это вкусно и недорого. Из куриного мяса можно сделать ватрушки с овощным гарниром, а из свинины – сочные рулеты в грибном соусе
Рецепты горячих мясных закусок на день рождения
Рецепты горячих мясных закусок на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Мясные блюда на день рождения – это ответственное дело. Ведь именно они делают праздник и полную картину праздничного стола.

Можно пойти несложным путем – приготовить отбивные или запечь курицу. А можно постараться и удивить гостей классными горячими закусками из мяса.

Реклама

Мясная ватрушка с гарниром из риса и овощей – рецепт редакционный. Можно использовать свиной или куриный фарш, а можно просто курицу, только лучше брать красное мясо.

Для рулетов из свинины в беконе от tedonilka нужны шампиньоны.

Свинки в одеяле – это популярная закуска в Британии и сравнительно недорогая. Автор рецепта sashasa_fonov1979 предлагает взять самые лучшие сосиски.

Реклама

Свинки в одеяле

Свинки в одеяле
Свинки в одеяле / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты:

  • Бекон – 15 ломтиков
  • Маленькие сосиски – 30 шт.
  • Мед – 2 ст. л.

Как приготовить:

Реклама
  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
  2. Полоски бекона разрезать пополам. Плотно обернуть каждую сосиску в бекон и уложить на противень швом вниз.
  3. Запекать 15-20 минут, пока бекон не станет румяным.
  4. Смазать медом и запекать еще 5 минут.

Читайте также:

Мясные рулеты в беконе

Мясные рулеты в беконе
Мясные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/tedonilka

Ингредиенты на 6 порций:

  • Свиная вырезка – 6 кусочков
  • Грудинка (бекон) – 6 ломтиков
  • Луковица – 1 шт. (небольшая)
  • Шампиньоны – 6 шт.
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль, специи, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарезать лук и грибы мелким кубиком. Вырезку – небольшими полосками.
  2. Мясо посолить, поперчить и завернуть в бекон. Обжарить по несколько минут до золотистого цвета.
  3. Выложить в форму для запекания. На этой же сковороде обжарить лук с грибами. Добавить сливки, измельченный чеснок, соль и специи и тушить 5 минут на медленном огне.
  4. Залить рулеты соусом и запекать при 180 градусах 35-45 минут.

Читайте также:

Мясная ватрушка

Мясная ватрушка
Мясная ватрушка / Фото: instagram.com/molobok_kolcovo

Ингредиенты:

  • Куриное красное мясо или фарш – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб
  • Молоко – 50 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Батон – 150-200 г
  • Соль, перец, специи
  • Рис, болгарский перец, горошек

Как приготовить:

  1. Мясо, лук и чеснок пропустить через мясорубку. Добавить специи, два яйца и тщательно перемешать.
  2. Хлеб замочить в молоке и добавить к мясу, перемешать. Сформировать ватрушки, сделав углубление посередине, и выложить на застеленный противень. По желанию их можно обвалять в муке. Взбить яйцо и смазать ватрушки.
  3. Болгарский перец измельчить и обжарить. Соединить с отварным рисом и горошком – это будет начинкой .
  4. Запекать при 160-170 градусах 30 минут до золотистого цвета.
  5. Начинить ватрушки рисом с овощами. Украсить зеленью.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять