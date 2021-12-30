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Новогодний куриный рулет по-турецки – начиняется сухофруктами и поливается соусом из вина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 14:27
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Для начинки нужны курага и светлый изюм. А в соус, кроме вина, идет куриный бульон. Идеально, если есть смесь восточных пряностей, а сам рулет промаринуется перед запеканием
Новогодний турецкий рулет из курицы
Новогодний турецкий рулет из курицы / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/

Рецепты для курицы на Новый год, особенно в преддверии праздника, появляются с завидной скоростью.

Популярны курица и филе, потому что сравнительно недорогие и сочетаются практически со всем.

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Это очень интересный вариант, ведь внутри рулета смесь из изюма и кураги, а конечный результат поливается пряным соусом на основе белого вина.

Фублогер natali_zey_recepti рекомендует мариновать рулет в холодильнике, предварительно завернув его в фольгу.

Новогодний турецкий рулет из курицы

Ингредиенты:

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  • Куриная грудка с кожей – 1 кг
  • Сливочное масло – 25 г
  • Восточная смесь пряностей – 0,5 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Соль, перец

Для начинки:

  • Курага, светлый изюм – по 30 г
  • Сливочное масло – 15 г
  • Лук репчатый – половина
  • Восточная смесь – 0,5 ст. л.
  • Панировочные сухари – 70 г
  • Семена 1/4 граната – для украшения
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Цедра 1/2 апельсина
  • Кинза – для украшения
  • Подсолнечное масло – 50-70 мл

Для подливы:

  • Белое сухое вино, куриный бульон – по 125 мл
  • Мед – 0,5 ст. л.
  • Мука – 0,5 ст. л.
  • Восточная смесь пряностей – несколько щепоток

Как приготовить:⠀

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  1. Для подливы налить в кастрюлю вино, на среднем огне довести до кипения. Дать покипеть несколько минут, добавить бульон. Уварить примерно на половину.
  2. Муку насыпать в небольшую емкость, добавить несколько ложек жидкости из кастрюли, перемешать, добавить мед, соль, перец и восточные пряности по вкусу.
  3. Вылить в подливу и готовить до густоты. Добавить соль и перец.
  4. Для начинки мелко порезанную курагу и изюм залить кипятком на 15 минут. Разогреть сковороду на среднем огне и растопить сливочное масло. Добавить лук и обжаривать 5 минут до полного размягчения.
  5. Смешать все ингредиенты для начинки, добавить жареный лук, соль, перец, тщательно перемешать.
  6. Из куриной грудки вырезать кость, аккуратно, не повреждая кожу. Две части филе надрезать, развернуть и немного отбить. Филе лежит кожей вниз. Посыпать восточной смесью приправ, солью и перцем.
  7. По центру, вдоль, разложить начинку и свернуть плотный рулет. Скрепить зубочистками, затем перевязать нитью и убрать зубочистки.
  8. Перед запеканием рулет полить растопленным сливочным маслом, уложить в форму.
  9. При температуре 200 градусов сначала готовить 20 минут под фольгой. Затем убрать фольгу, смазать курицу ее соком и медом и готовить еще 25 минут.
  10. Снять нить с рулета и нарезать ломтиками. Подавать с теплой подливой, украсив зернами граната и кинзой.

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Ирина Маслова
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