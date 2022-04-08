Новый десерт-торт без выпечки – нужны шоколадные вафли, яйца и немного масла

Он очень похож на птичье молоко. Основа – это измельченные вафли, крем – взбитые с сахарной пудрой белки

Быстрый десерт без выпечки / Фото: Здорово и быстро

Десертов, которым не нужна мука и выпечка, соответственно, сотни. Даже наш любимый сметанник обрел новое решение – его основа из печенья.

У этого десерта тоже есть основа – шоколадные вафли. Измельчить их нужно тщательно, в однородную массу.

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Крем разных вкусов. В одну его часть нужно будет какао. Торт очень красивый, но при желании его можно украсить шоколадом.

Десерт-торт без выпечки

Десерт-торт без выпечки / Фото: Здорово и быстро

Ингредиенты:

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200 г шоколадных вафель;

5 яичных белков;

300 г сахарной пудры;

100 мл воды;

10 г желатина;

20 г какао;

100 г шоколада;

80 г сливочного масла.

Отличный десерт можно приготовить без яиц и молока. Нужны овсянка, какао и бананы.

Как приготовить:

Вафли измельчить в однородную массу и выложить на дно формы, утрамбовывая. Развести желатин в 100 мл теплой воды. Оставить для набухания. Белки взбить с сахарной пудрой и желатином до высоких пиков. Половину массы вылить на основу из вафель. Добавить какао в яично-сахарную массу и снова взбить. Вылить в форму. Отправить в холодильник на 30 минут. Шоколад растопить и украсить десерт. Отправить в холодильник до полного охлаждения.

Подробней об этом невероятном десерта смотрите здесь.