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Новый десерт-торт без выпечки – нужны шоколадные вафли, яйца и немного масла

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 апреля, 12:39
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Он очень похож на птичье молоко. Основа – это измельченные вафли, крем – взбитые с сахарной пудрой белки
Быстрый десерт без выпечки
Быстрый десерт без выпечки / Фото: Здорово и быстро

Десертов, которым не нужна мука и выпечка, соответственно, сотни. Даже наш любимый сметанник обрел новое решение – его основа из печенья.

У этого десерта тоже есть основа – шоколадные вафли. Измельчить их нужно тщательно, в однородную массу.

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Крем разных вкусов. В одну его часть нужно будет какао. Торт очень красивый, но при желании его можно украсить шоколадом.

Десерт-торт без выпечки

Десерт-торт без выпечки
Десерт-торт без выпечки / Фото: Здорово и быстро

Ингредиенты:

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  • 200 г шоколадных вафель;
  • 5 яичных белков;
  • 300 г сахарной пудры;
  • 100 мл воды;
  • 10 г желатина;
  • 20 г какао;
  • 100 г шоколада;
  • 80 г сливочного масла.

Отличный десерт можно приготовить без яиц и молока. Нужны овсянка, какао и бананы.

Как приготовить:

  1. Вафли измельчить в однородную массу и выложить на дно формы, утрамбовывая.
  2. Развести желатин в 100 мл теплой воды. Оставить для набухания.
  3. Белки взбить с сахарной пудрой и желатином до высоких пиков. Половину массы вылить на основу из вафель.
  4. Добавить какао в яично-сахарную массу и снова взбить. Вылить в форму. Отправить в холодильник на 30 минут.
  5. Шоколад растопить и украсить десерт. Отправить в холодильник до полного охлаждения.

Подробней об этом невероятном десерта смотрите здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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